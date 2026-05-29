HP全球首部鍵盤式AI PC EliteBoard G1a 破格電腦鍵盤二合一

HP EliteBoard G1a是集電腦及鍵盤於一身的產品。

桌面電腦竟比手提電腦更加輕巧？這部全球首創將完整桌面電腦融入鍵盤的產品EliteBoard G1a，突破傳統設計，專為高流動、混合辦公而設計。超輕巧機身流動性高，規格不輸傳統電腦，更內置Copilot AI功能，絕對是最創新的設計。 鍵盤電腦配置齊全 HP EliteBoard G1a為最迷你輕巧的鍵盤式AI PC，這部電腦與鍵盤二合為一，機身僅17mm厚、676g輕量設計，大小及重量如一般普通鍵盤，輕便易攜。機身設有兩個USB-C連接埠，接駁任何尺寸顯示器即可使用，特別適合熱桌工作、高度流動性的辦公人士使用。

鍵盤前方有Poly Studio雙咪高峰，兩側為立體聲喇叭，可進行線上會議或播放影片，實試喇叭音質相當不錯，音量亦夠大。後方設有散熱位，高速運作時會吹起熱風，鍵盤維持微溫狀態，散熱程度可接受。機身內建32Wh電池，不插電下續航力約可使用3.5小時。附送的滑鼠可作藍牙連接，因此不須使用連接埠。

高速AI運算 EliteBoard G1a最高配置AMD Ryzen AI 7 350 PRO 8C處理器，提供超過50 TOPS的NPU運算能力，透過Microsoft Copilot，解放效率與創新技術。實試使用內置的Copilot生成式AI功能，語音辨識、內容創作及智能文件分析等AI工作亦可應付，運算速度亦理想。 即使在離線狀態下，亦能於裝置上完成AI計算如影像識別、語音處理，降低對雲端的依賴，保護數據私隱。內置HP Wolf Security for Business保安功能，安全防護晶片可防止惡意軟件入侵，確保系統安全運作及保障用戶私隱。 連接性稍弱 透過HP Smart Sense技術及AMD Auto State Management，系統會根據工作量和環境，智能調節效能、散熱與電力配置，確保使用者在長時間運作或運行多個複雜工作下，仍能保持順暢高效。文書處理完全沒有問題，試用低階版本打機就較為勉強。

唯一缺點是只有兩個USB-C連接埠，40Gbps可連接顯示器同時充電，否則就要使用另一個10Gbps作充電，如果需要使用其他配件，就一定要用上集線器。只附送USB-C雙頭線，如屏幕不設USB-C插口，亦要自備HDMI線。 HP EliteBoard G1a現時官網有優惠，AMD Ryzen AI 5處理器、AMD Radeon 820M圖像控制卡、16GB RAM+512GB SSD儲存容量配置，價錢由$9,999起。查詢：8100 3081