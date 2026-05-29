Amazfit Cheetah 2 Pro手腕跑步教練 專業跑錶追蹤進階跑步數據

Amazfit Cheetah 2 Pro專門針對跑步及馬拉松而設。

Amazfit推出全新專業跑步智能手錶Amazfit Cheetah 2 Pro，專為馬拉松跑者及重視系統化訓練的運動用家而設，將跑步訓練、力量提升、恢復管理、進階數據分析及精準導航集於一身，更獲多位國際級精英跑者加持。 專為跑者而設 Amazfit Cheetah 2 Pro並非單純記錄里數與配速，而是以完整訓練周期作設計核心。內置跑步訓練課程，並支援Zepp Coach智能教練功能，可按用家的目標距離、體能狀態及訓練進度，提供5K至馬拉松的個人化訓練計劃。 支援多項進階跑步功能，包括乳酸閾值、跑步功率、觸地時間、跑姿分析、田徑跑模式、智能軌跡修正及虛擬配速員等。配合PeakBeats訓練狀態分析，用家可查看最大攝氧量、訓練負荷、訓練效果及恢復狀態等關鍵數據，判斷何時應加強訓練或專注恢復，以更科學方式提升表現。

雙頻六衛星定位系統 手錶支援雙頻六衛星定位系統、圓極化天線及航位推算技術，即使在GPS訊號微弱位置，仍能提供穩定追蹤與精準配速資料。用家可下載離線地圖，並於手錶上查看轉向導航、點對點路線規劃及路線資料。 5級鈦金屬結構 採用5級鈦金屬錶框及錶殼，配合藍寶石玻璃屏幕，只有45.6g，輕量耐用。1.32吋AMOLED高亮度屏幕，解像度達466×466，像素密度為353ppi，峰值亮度達3,000nits。內置540mAh電池，一般使用續航最長可達20日，AOD常亮模式下最長可達8日。內置32GB儲存空間，可下載離線地圖及儲存音樂。

多元運動與健康監測 另支援超過170種運動模式，搭載BioTracker 6.0 PPG生物追蹤感測器，可24小時監測心率、血氧飽和度、睡眠恢復分析、壓力水平及皮膚溫度等。透過Zepp App管理運動及健康資料，並可同步Strava、Apple Health、Google Fit等第三方健身平台，整合活動紀錄及進步數據。 Amazfit Cheetah 2 Pro即將推出，提供鈦色選擇，建議零售價$3,498。即日至6月30日，於網店或指定地點入手更送價值$1,198的Mojawa Purra Swim Pro耳機。WhatsApp查詢：2395 3913