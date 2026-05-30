HMD Grand規格曝光 6.9吋屏幕定位大眾市場

HMD 似乎正準備推出另一款主打入門市場的智能手機，並將焦點放在大螢幕與長續航體驗上。近日知名爆料人 @smashx_60 釋出了即將發布的 HMD Grand 的外觀效果圖及主要規格。

他釋出了即將發布的 HMD Grand 的外觀效果圖及主要規格。消息指出，該機將配備 6.9 吋 FHD+ 解像度 IPS LCD 螢幕，支援 90Hz 更新率。螢幕採用居中開孔設計，相比 HMD 過去幾年的入門機型，整體正面外觀更具現代感，預計將提供佛羅里達藍（Florida Blue）及鈦黑（Titanium Black）兩款機身顏色選擇。

拍攝效能方面，HMD 在這款機型上投放了較多資源於自拍功能。據悉，HMD Grand 將搭載 5000 萬像前置鏡頭，而機背則配備 5000 萬像主鏡頭及 800 萬像超廣角鏡頭。以一款定位大眾市場的手機而言，這套鏡頭規格的紙面數據具備一定競爭力。