HMD Grand規格曝光 6.9吋屏幕定位大眾市場

HMD 似乎正準備推出另一款主打入門市場的智能手機，並將焦點放在大螢幕與長續航體驗上。近日知名爆料人 @smashx_60 釋出了即將發布的 HMD Grand 的外觀效果圖及主要規格。
他釋出了即將發布的 HMD Grand 的外觀效果圖及主要規格。消息指出，該機將配備 6.9 吋 FHD+ 解像度 IPS LCD 螢幕，支援 90Hz 更新率。螢幕採用居中開孔設計，相比 HMD 過去幾年的入門機型，整體正面外觀更具現代感，預計將提供佛羅里達藍（Florida Blue）及鈦黑（Titanium Black）兩款機身顏色選擇。
拍攝效能方面，HMD 在這款機型上投放了較多資源於自拍功能。據悉，HMD Grand 將搭載 5000 萬像前置鏡頭，而機背則配備 5000 萬像主鏡頭及 800 萬像超廣角鏡頭。以一款定位大眾市場的手機而言，這套鏡頭規格的紙面數據具備一定競爭力。
不支援 5G 足以應付日常需要
至於硬件配置，消息指新機將採用 Snapdragon 6s 4G Gen 2 處理器。該晶片架構基本上是 Snapdragon 685 的時脈升級版，並不支援 5G 網絡。雖然效能並非針對高需求遊戲玩家，但足以流暢應付日常通訊應用、社交媒體、影音串流及簡單遊戲。此外，機身內置 6000mAh 大容量電池並支援 33W 有線快充，配合相對省電的硬件，續航力有望成為該機的核心賣點。
其他流出的配置還包括內置雙揚聲器，並支援 NFC、Bluetooth 5.1 及 Wi-Fi 5 連接。記憶體方面，最高將提供 8GB RAM 及 256GB 儲存空間。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載