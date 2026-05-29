Comic Con 2026香港直擊｜首日開幕巨星雲集　必玩體驗亮點一覽！（多圖＋有片）

香港Comic Con 2026今日（5月29日）正式開鑼，首日活動已經相當豐富，開幕典禮有活動大使古天樂，率領一眾國際影星出場，包括飾演少年Boba Fett的Daniel Logan、炸雞叔Giancarlo Esposito、麥叔Mads Mikkelsen、箭佬Norman Reedus、《我獨自升級》真人版成振宇邊佑錫、以及《回到未來》博士Christopher Lloyd與在場一眾粉絲打招呼。

場內有不少影靚相的打卡位，例如有超巨型吹氣悟空、《ONE PIECE》多個場景、TARMAC巴斯光年版的日產R32 Skyline、馮德倫設計的IP Bucket Man等，必睇古天樂珍藏的巨型超級英雄Figure，亦可跟場內悉心打扮的cosplayer合照。

另外場內都有不少手遊、街機及遊戲可免費試玩及體驗，例如《燕雲十六聲》、《Final Fantasy XIV Online》、街機射擊《Godzilla》及賽車《Cyberpunk》、本地製作的獨立遊戲《Royal Goldenbeak》等。

PlayStation帶來全新Marvel格鬥作品《漫威鬥魂》，多部PS5可以免費試玩。遊戲集結傳奇漫威角色包括美國隊長、鋼鐵奇俠等，4v4團隊格鬥以動漫美術風格呈現。打起來相當爽快，畫面流暢鮮明，相當值得玩，玩完更送小禮物。同場更首度展出FlexStrike無線格鬥搖桿，超薄人體工學設計，最適合格鬥遊戲。

本地動畫作品《世外》設有一個感官體驗館，可以免費入場感受沉浸式動畫，如走入了電影的夢幻世界之中，另外亦有不少周邊發售。HONOR特別推出AI圖轉影片2.0體驗，請來彩畫書法家龍師傅即席揮毫，並利用HONOR 600手機即時將圖像化成獨一無二的影片，場內買機更有折扣優惠。另一邊為漫畫家及插畫家藝廊，多位本地及海外藝術家即席創作。

必買卡牌精品

Comic Con不止是打卡，還有不少攤位售賣IP精品，例如《怪奇物語》、Casetify x Tamagotchi聯乘系列手機配件、《Cyberpunk》精品、電影動漫人偶及模型、各式卡牌、LEGO及玩具等。csl攤位亦有不少電子產品及遊戲配件低至2折，當中多款智能眼鏡特價相當吸引。

首屆Comic Con 2026只佔了會展3號展廳，第二天起更有明星見面會，相信會有更多粉絲入場。門票不設現場售票，必須透過官方指定網上平台包括Trip.com、Klook及EXPERIENCE 11預先購買，一般單日門票票價約由$158起。

香港Comic Con 2026

地點：灣仔香港會議展覽中心3號展廳

舉行日期：2026年5月29日至31日

時間：10am–8pm、5月31日10am–7pm