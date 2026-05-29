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科技
出版：2026-May-29 17:35
更新：2026-May-29 17:35

Comic Con 2026香港直擊｜首日開幕巨星雲集　必玩體驗亮點一覽！（多圖＋有片）

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香港Comic Con 2026即日起舉行至5月31日。

香港Comic Con 2026即日起舉行至5月31日。

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香港Comic Con 2026今日（5月29日）正式開鑼，首日活動已經相當豐富，開幕典禮有活動大使古天樂，率領一眾國際影星出場，包括飾演少年Boba Fett的Daniel Logan、炸雞叔Giancarlo Esposito、麥叔Mads Mikkelsen、箭佬Norman Reedus、《我獨自升級》真人版成振宇邊佑錫、以及《回到未來》博士Christopher Lloyd與在場一眾粉絲打招呼。

Comic Con 2026會場設有不少打卡位。 Comic Con 2026有馮德倫設計的IP Bucket Man展區。 Comic Con 2026TARMAC展出巴斯光年日產R32 Skyline。 Comic Con 2026中古天樂展出不少私人珍藏。 Comic Con 2026古天樂的蝙蝠俠人偶。 Comic Con 2026最多人cosplay星球大戰角色。 Comic Con 2026美國隊長與驚奇隊長現身。 Comic Con 2026有港版捉鬼敢死隊攤位。

Comic Con必影打卡位

場內有不少影靚相的打卡位，例如有超巨型吹氣悟空、《ONE PIECE》多個場景、TARMAC巴斯光年版的日產R32 Skyline、馮德倫設計的IP Bucket Man等，必睇古天樂珍藏的巨型超級英雄Figure，亦可跟場內悉心打扮的cosplayer合照。

Comic Con 2026連蜘蛛俠都試玩《漫威鬥魂》！ Comic Con 2026 PlayStation攤位的《漫威鬥魂》格鬥遊戲節奏爽快。 Comic Con 2026首度展出FlexStrike無線格鬥搖桿。 Comic Con 2026展出的FlexStrike無線格鬥搖桿相當纖薄。 Comic Con 2026可免費試玩遊戲更有禮物送。 Comic Con 2026 PlayStation攤位有多部PS5任玩。 Comic Con 2026中有兩款街機遊戲可免費玩。 Comic Con 2026的《Final Fantasy XIV Online》攤位。 Comic Con 2026中csl攤位可試玩PS5遊戲。 Comic Con 2026可試玩人氣手遊《燕雲十六聲》。 Comic Con 2026中有港人製作的獨立遊戲《Royal Goldenbeak》。

免費試玩PS5新作

PlayStation帶來全新Marvel格鬥作品《漫威鬥魂》，多部PS5可以免費試玩。遊戲集結傳奇漫威角色包括美國隊長、鋼鐵奇俠等，4v4團隊格鬥以動漫美術風格呈現。打起來相當爽快，畫面流暢鮮明，相當值得玩，玩完更送小禮物。同場更首度展出FlexStrike無線格鬥搖桿，超薄人體工學設計，最適合格鬥遊戲。

另外場內都有不少手遊、街機及遊戲可免費試玩及體驗，例如《燕雲十六聲》、《Final Fantasy XIV Online》、街機射擊《Godzilla》及賽車《Cyberpunk》、本地製作的獨立遊戲《Royal Goldenbeak》等。

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Comic Con 2026《世外》立體感官體驗館。 Comic Con 2026《世外》展館發售電影周邊精品。 Comic Con 2026可進入《世外》沉浸體驗電影世界。 Comic Con 2026有彩虹書法家龍師傅獻技。 Comic Con 2026可利用HONOR 600手機以AI將書法變成動畫。 Comic Con 2026設有漫畫家及插畫家藝廊。

特色主題體驗

本地動畫作品《世外》設有一個感官體驗館，可以免費入場感受沉浸式動畫，如走入了電影的夢幻世界之中，另外亦有不少周邊發售。HONOR特別推出AI圖轉影片2.0體驗，請來彩畫書法家龍師傅即席揮毫，並利用HONOR 600手機即時將圖像化成獨一無二的影片，場內買機更有折扣優惠。另一邊為漫畫家及插畫家藝廊，多位本地及海外藝術家即席創作。

Comic Con 2026 Casetify x Tamagotchi聯乘系列限量電子寵物。 Comic Con 2026 Casetify x Tamagotchi首次推出卡牌。 Comic Con 2026展出不少極罕寶可夢卡牌。 Comic Con 2026有各式品牌的卡牌。 Comic Con 2026有最新世界盃的卡牌可抽。 Comic Con 2026 Hot Toys《九龍城寨》人偶。 Comic Con 2026 Hot Toys Netflix版《One Piece》人偶。 Comic Con 2026 Hot Toys 《死亡擱淺》人偶。 Comic Con 2026 Bucket Man聯乘Pucky限量公仔。 Comic Con 2026展出《Cyberpunk》精品。 Comic Con 2026可買《變形金剛》模型。 Comic Con 2026玩具反斗城攤位有LEGO發售。 Comic Con 2026有多款特價電子產品。 Comic Con 2026在舞台舉行講座及座談會。

必買卡牌精品

Comic Con不止是打卡，還有不少攤位售賣IP精品，例如《怪奇物語》、Casetify x Tamagotchi聯乘系列手機配件、《Cyberpunk》精品、電影動漫人偶及模型、各式卡牌、LEGO及玩具等。csl攤位亦有不少電子產品及遊戲配件低至2折，當中多款智能眼鏡特價相當吸引。

首屆Comic Con 2026只佔了會展3號展廳，第二天起更有明星見面會，相信會有更多粉絲入場。門票不設現場售票，必須透過官方指定網上平台包括Trip.com、Klook及EXPERIENCE 11預先購買，一般單日門票票價約由$158起。

香港Comic Con 2026
地點：灣仔香港會議展覽中心3號展廳
舉行日期：2026年5月29日至31日
時間：10am–8pm、5月31日10am–7pm

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