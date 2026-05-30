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科技
出版：2026-May-30 17:18
更新：2026-May-30 17:18

Aecooly Cold Air系列風扇仔開箱實試　霧化製冷瞬間降溫、兩款點揀好？

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Aecooly Cold Air系列兩款風扇仔為今期爆紅款式。

Aecooly Cold Air系列兩款風扇仔為今期爆紅款式。

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連日酷熱天氣警告，手提風扇仔絕對是必備降溫神器，今年網上爆紅有兩款Aecooly Cold Air系列手提風扇，兩款均有霧化製冷功能，吹出冰涼噴霧而非熱風！Cold Air主打輕巧便攜及長續航，而Cold Air Ultra則加入霧化製冷功能及高速渦輪馬達，針對戶外活動及極端炎熱環境而設，即使價錢稍高，但保證不是智商稅。

Aecooly Cold Air風扇仔可吹出微米級冰霧粒子。 Aecooly Cold Air風扇仔正面設有LED顯示器及兩個實體鍵。 Aecooly Cold Air風扇仔底部為防漏水箱。 Aecooly Cold Air風扇仔可加入約25ml清水。 Aecooly Cold Air風扇仔風力強勁。 Aecooly Cold Air風扇仔重量約285克。 Aecooly Cold Air風扇仔附送毛掃可打開風扇進行清潔。

輕量機身長續航

定位入門至中階市場的Cold Air，提供有黑、白、藍3種配色，機面有數字顯示風速及電量。機身重量僅285克，較Ultra輕約17%，拿上手更加輕巧，帶出街亦更方便輕鬆。底部設有防漏水箱，可加入25ml的清水，可提供8分鐘冰霧，按住長噴，或快按兩下噴60秒，操作簡單。

供5段風速調校，最高風速達9.5至10m/s，配合最高12,000RPM轉速，一般出街3段都可應付一般日常降溫需要，加埋微米級冰霧10秒降溫8°C，涼感更高，不過吹出來的濕氣頗重，如果有化妝的女士們就要留意不要集中吹面。

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音量只有51dB，低噪音不會擾民。內置4500mAh電池，支援3小時快速充電，在低風速模式下最長可提供25小時續航力。風扇後的進風網免螺絲設計，可快速拆除清潔，搭載安全鎖，旋開即斷電，使用安全。官網優惠價$388，絕對值得入手。

Aecooly Cold Air Ultra風扇仔最高風速可達25m/s，氣流更強。 Aecooly Cold Air Ultra風扇仔100級風力極強。 Aecooly Cold Air Ultra風扇仔全彩顯示屏可以手觸控。 Aecooly Cold Air Ultra風扇仔機側設有噴霧開關。 Aecooly Cold Air Ultra風扇仔可注入約25ml清水。 Aecooly Cold Air Ultra風扇仔重量達350g。 Aecooly Cold Air Ultra風扇仔可當流動電源反向充電。 Aecooly Cold Air Ultra風扇仔附送噴嘴及毛刷。 Aecooly Cold Air Ultra風扇仔同樣可打開進行清潔。

超強渦輪風炮

另一部Aecooly Cold Air Ultra風力更強大，仿金屬機身相當有質感，具備旗艦級70,000RPM高速渦輪，最高風速可達25m/s，並可作100級風速調校。機身配備彩色觸控顯示屏，查看風速、電量、水量及模式之外，可上下掃控制風速，並有可愛動畫效果顯示，相當豪華。

同樣有霧化製冷，內置25ml霧化水箱，可噴出超微細水霧，官方數據10秒降10°C，暴風級的氣流加上冰霧的強風絕對更涼爽，不過強風要犧牲的就是有一定噪音，風力亦較為集中。而且重量增至345克，未算最輕巧機型。內置7000mAh電池，最低風速最長可達11小時續航，而且支援快充、反向充電及邊充邊用。而且附送兩個磁吸風嘴及一個圓風嘴毛刷，用途更加廣泛。提供黑、藍及杏色，官網優惠價$788。

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Aecooly Cold Air系列是今年必備降溫之選。

Aecooly Cold Air系列是今年必備降溫之選。

兩款選購貼士

若以日常上班、搭車及逛街為主，Cold Air較輕機身及長達20小時續航，已足以應付香港夏季需要，噪音較低、輕量機身亦加分；若經常參與戶外活動、旅行或需要在高溫環境工作，Cold Air Ultra有25m/s強風輸出、70000RPM高速馬達及7000電池續航，降溫效果明顯更進取，但噪音亦較明顯，可按個人需要選擇。

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