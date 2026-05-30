Aecooly Cold Air系列風扇仔開箱實試　霧化製冷瞬間降溫、兩款點揀好？

Aecooly Cold Air系列兩款風扇仔為今期爆紅款式。

連日酷熱天氣警告，手提風扇仔絕對是必備降溫神器，今年網上爆紅有兩款Aecooly Cold Air系列手提風扇，兩款均有霧化製冷功能，吹出冰涼噴霧而非熱風！Cold Air主打輕巧便攜及長續航，而Cold Air Ultra則加入霧化製冷功能及高速渦輪馬達，針對戶外活動及極端炎熱環境而設，即使價錢稍高，但保證不是智商稅。

輕量機身長續航 定位入門至中階市場的Cold Air，提供有黑、白、藍3種配色，機面有數字顯示風速及電量。機身重量僅285克，較Ultra輕約17%，拿上手更加輕巧，帶出街亦更方便輕鬆。底部設有防漏水箱，可加入25ml的清水，可提供8分鐘冰霧，按住長噴，或快按兩下噴60秒，操作簡單。 供5段風速調校，最高風速達9.5至10m/s，配合最高12,000RPM轉速，一般出街3段都可應付一般日常降溫需要，加埋微米級冰霧10秒降溫8°C，涼感更高，不過吹出來的濕氣頗重，如果有化妝的女士們就要留意不要集中吹面。

音量只有51dB，低噪音不會擾民。內置4500mAh電池，支援3小時快速充電，在低風速模式下最長可提供25小時續航力。風扇後的進風網免螺絲設計，可快速拆除清潔，搭載安全鎖，旋開即斷電，使用安全。官網優惠價$388，絕對值得入手。

超強渦輪風炮 另一部Aecooly Cold Air Ultra風力更強大，仿金屬機身相當有質感，具備旗艦級70,000RPM高速渦輪，最高風速可達25m/s，並可作100級風速調校。機身配備彩色觸控顯示屏，查看風速、電量、水量及模式之外，可上下掃控制風速，並有可愛動畫效果顯示，相當豪華。 同樣有霧化製冷，內置25ml霧化水箱，可噴出超微細水霧，官方數據10秒降10°C，暴風級的氣流加上冰霧的強風絕對更涼爽，不過強風要犧牲的就是有一定噪音，風力亦較為集中。而且重量增至345克，未算最輕巧機型。內置7000mAh電池，最低風速最長可達11小時續航，而且支援快充、反向充電及邊充邊用。而且附送兩個磁吸風嘴及一個圓風嘴毛刷，用途更加廣泛。提供黑、藍及杏色，官網優惠價$788。

Aecooly Cold Air系列是今年必備降溫之選。

兩款選購貼士 若以日常上班、搭車及逛街為主，Cold Air較輕機身及長達20小時續航，已足以應付香港夏季需要，噪音較低、輕量機身亦加分；若經常參與戶外活動、旅行或需要在高溫環境工作，Cold Air Ultra有25m/s強風輸出、70000RPM高速馬達及7000電池續航，降溫效果明顯更進取，但噪音亦較明顯，可按個人需要選擇。