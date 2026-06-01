Meta正式推出Facebook、IG、WhatsApp Plus訂閱制　月費$2.99美元起解鎖咩特權？

社交媒體的「免費」時代正式劃上句號？Meta正式宣布，將為旗下Instagram、Facebook及 WhatsApp推出全新消費者訂閱計劃（Plus方案），讓核心用戶提供更多專屬功能，同時在廣告業務外開拓全新收入來源，不過香港市場暫時未推行此訂閱計劃。除了個人用戶的「Plus」系列外，Meta更預告將測試整合型訂閱品牌「Meta One」，全面進軍AI進階市場及商用創作者市場。

Meta產品負責人Naomi Gleit在IG上宣布推出3款Plus訂閱方案。

Instagram Plus（月費3.99美元 / 約港幣$31）：主打社交表達與深度數據。用戶可查看 Story的累計重溫次數、突破密友限制建立無限個特定觀眾名單、每周可將指定Story設為焦點以提升曝光率。訂閱者更可在不留觀看紀錄下隱身預覽別人的Story，並能直接發布貼文至個人檔案而不在追隨者的動態消息中顯示。此外還包含自訂App圖示、個人簡介字體及「超級愛心」動畫等。

今次推出的個人訂閱方案並非用來取代現有的「Meta Verified（藍剔認證）」，兩者將會並行。全新「Plus」方案更側重於功能解鎖與個人化社交體驗：

WhatsApp Plus（月費2.99美元 / 約港幣$23）：側重於個人化與通訊效率。解鎖功能包括自訂App主題顏色、專屬鈴聲、更多的置頂對話數量、自訂對話清單以及高級貼圖等。

Meta One推進階AI功能

除了個人日常應用的Plus方案，Meta同步預告了未來將推出全新訂閱體系「Meta One」，並劃分兩大方向，於下月起在特定國家展開測試。當中分成高階AI訂閱的Meta One Plus（月費7.99美元） / Meta One Premium（月費19.99美元）制，提供能處理複雜任務的深度推理模式解鎖更強大的算力，以及顯著提升影片與圖像生成能力，首階段於新加坡等地測試。

創作者及企業方案則有Meta One Essential（月費14.99美元）及Meta One Advanced（月費49.99美元），包含藍剔認證、防冒充保護以及升級版多連結工具，並為KOL與中小企提供「課金換流量」功能，首階段於泰國、沙地阿拉伯等地測試。不過香港向來用不到Meta AI，相信在港推出的機會較低。