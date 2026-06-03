年度科技盛事「TECHBEYOND 2026」 最新無人機及機械人應用方案

本地無人機及機械人方案代理POI Corporation Limited於5月28日起一連兩日，於香港科學園舉行年度科技展覽「TECHBEYOND 2026」。今屆展覽以「低空經濟」為核心主題，深入探討最新無人機及機械人技術，以及多元化應用場景，透過全面展示與專業分享，讓參與者掌握不同行業中的應用機遇及未來發展方向。 多元方案展示與現場實演 嶄新機械人領域 POI聯同多個合作品牌，展示最新科技產品及創新方案，包括遠距離重型運載無人機、無人機清洗及樓宇檢測方案、全自動飛行巡檢系統及規劃、水下無人機應用與維護技術、四足、輪式及仿生機械人。

POI Managing Director Wilson表示，有別於傳統展覽以展示硬件為主，今年展覽最大的亮點是提供各種無人機的應用方案，除了自家代理的品牌，場內每一個合作供應商，將從國內外引入的設備，整合成一個完整方案，去解決客戶不同問題。 此外，大會亦特設多項現場示範，讓本地政府及企業用戶親身觀摩技術應用。同場更邀請各品牌代表進行專題講座，分享實際案例及最新技術成果，促進業界深入交流。

過往很多大型活動會利用無人機進行燈光表演，Wilson指出現在最新興的反而是機械人表演，例如跳舞表演，今次展覽會亦是由機械人去負責介紹展覽，作為一個特色導覽項目。另外，今年新加入展出的無人車和無人船，特別針對密閉空間的巡檢或水文測量，並已經在政府部門中落地應用。 香港高樓林立 無人機外牆清潔新選項

去年10月，香港政府設立了低空經濟「監管沙盒」，POI成為首間登記並獲批無人機清潔服務的公司。從挪威引入的外牆清潔技術至今已推行近八年，將無人機結合 RO（逆滲透）純水清洗外牆，原理是利用輕型管線將地面過濾的無人機專用純水輸送到半空，再由無人機搭載噴嘴進行作業，比起一般人力清潔，更安全有效。一方面免除工人懸掛吊船的高空風險，另一方面，過去用酸性的清潔劑會促使外牆的玻璃膠邊老化，產生滲水情況。而RO水不含任何金屬物質殘留，自然風乾後也不會留下水漬。而針對特定的污漬會使用專用清潔劑，亦不會傷害建築材質。

工程類無人機成大勢所趨 入場門檻下降

Wilson表示，十多年前公司選擇引入無人機，主要是看中航拍的創新潛力，以往若需要進行高空拍攝，除了直升機，沒有其他設備可以代替航拍。但時至今日，消費類無人機雖然未算飽和，其鏡頭質量已經非常高，對於一般用家來說足夠使用，升級空間不大，而工程上應用潛力更加大，甚至可以代替很多人力工作。加上配合機載電腦，利用AI作同步分析數據，亦是一個便利的轉變。 此外，現在的商用無人機入埸門檻對比以往低，Wilson指，初期入手無人機設備需要十多萬元，現在基本行業應用的無人機只需2至3萬元起，整體價格下調了起碼四至五成。

積極推動無人機培訓 多元應用具發展潛力

為提升和推動香港無人機產業，POI自2018年起成立無人機培訓機構，亦是受民航處認可小型無人機訓練機構之一，教授並提升本地無人機駕駛員的飛行操作及安全知識，甚至協助本地機構成立無人機機隊。 Wilson認為在無人機的應用上，各地不同開發商不斷創造新方案，而機械人智能尚未發展成熟，加上政府不斷推動科技產業前進，相信無人機及機械人技術在香港市場仍然有很大發展空間。