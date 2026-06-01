Sony推出首款RGB電視BRAVIA 9 II及7 II 　BRAVIA Theatre家庭影音系列同步登場

Sony與TCL合拼前夕，推出全新一站式家庭娛樂產品系列，最矚目有Sony首款True RGB BRAVIA電視旗艦級BRAVIA 9 II和BRAVIA 7 II，以及中階 BRAVIA 3 II電視。同時推出 BRAVIA Theatre家庭影音系統，包括新一代BRAVIA Theatre Trio、BRAVIA Theatre Bar 7、BRAVIA Theatre Bar 5，以及高性能全無線重低音揚聲器BRAVIA Theatre Sub 9、BRAVIA Theatre Sub 8和後置揚聲器 BRAVIA Theatre Rear 9。

旗艦級True RGB體驗 Sony推出首款True RGB BRAVIA電視，配備獨立驅動RGB LED、全新獨特防眩光及反光螢幕，新一代影院系統由Sony獨家研發的RGB Backlight Master Drive Pro技術驅動，精確控制獨立驅動的紅、綠、藍光源，實現Sony家用電視史上最大的色容量，提供更廣闊觀賞角度及準確重現色彩。 BRAVIA 9 II最大有115吋型號，全新研發LED控制器可實現最高水平背光控制，讓影像到達面板前可產生更純淨的原色，RGB Triluminos Max和Luminance Booster Pro技術擴展色容量，帶來更平滑漸層以及在高亮度水平下呈現更準確色調，在較明亮的客廳中最為重要。

Immersive Black Screen Pro技術為全新設計防眩光和低反光獨特螢幕處理，在明亮的客廳環境也能呈現豐富、深邃的黑色，Sony Pictures Entertainment亦有參與研發。另配備向上發聲樑型高音揚聲器配備Acoustic Multi-Audio+音效技術，提升影院級環迴立體聲，帶來強勁的深度和真實的沉浸感。

低階版BRAVIA 7 II BRAVIA 7 II則提供50至85吋的螢幕尺寸，兩款True RGB型號均具備My Cinema模式，為電影觀賞優化畫面和音效，畫面和音效更可自動適應房間環境和觀賞位置，「Studio Calibrated」模式 適用於Netflix、Prime Video和SONY PICTURES CORE等串流平台，並支援Dolby Vision、Dolby Atmos、DTS:X及IMAX Enhanced。

BRAVIA Theatre音響系列 Sony擴展BRAVIA Theatre家庭影音系列，包括BRAVIA Theatre Trio、BRAVIA Theatre Bar 7和 BRAVIA Theatre Bar 5，以及可選配揚聲器BRAVIA Theatre Sub 9、BRAVIA Theatre Sub 8和 BRAVIA Theatre Rear 9，帶來更廣闊、更具沉浸感的環迴立體聲音效，帶來更深層次的影院級效果。 BRAVIA Theatre Trio與Sony Pictures Entertainment合作而創造的產品，全新設計三揚聲器系統，優化前置、左、右及中置揚聲器，Sony 360 Spatial Sound Mapping技術可產生多達24個虛擬揚聲器，支援Dolby Atmos、DTS:X和IMAX Enhanced，在小巧機身提供廣闊立體、沉浸式音場和清晰人聲，專為電影製作打造的沉浸式音效。

Soundbar及揚聲器系列 全新BRAVIA Theatre Bar 7外型輕巧，設計強勁擁有9個揚聲器單元，包括專用的向上發聲揚聲器和側發聲揚聲器。Sony獨有360 Spatial Sound Mapping技術，只需一組Sound Bar即可帶來沉浸式的影院級環迴立體聲。 BRAVIA Theatre Bar 5是一款3.1聲道系統，配有無線重低音揚聲器，提供強勁低音、清晰人聲，並在效能與價值之間取得卓越平衡。S-Force PRO前置環迴立體聲音效、Vertical Surround Engine以及Sony upmixer技術，為電影和電視創造出包圍式的三維沉浸式環迴立體聲體驗。兩款Soundbar支援Dolby Atmos和DTS:X，兼容BRAVIA電視配對、BRAVIA Connect應用程式。

Sony全新Theatre Sub 9及BRAVIA Theatre Sub 8重低音揚聲器和後置揚聲器,，增添深沉的低音和沉浸式環迴立體聲。配備大型驅動單元，提供強勁、超深沉低音，讓用戶真正感受並體驗電影中隱藏的聲音深度，也是BRAVIA Theatre系列首次支援雙重低音揚聲器播放。 BRAVIA Theatre Sub 9搭載兩個200mm驅動單元，防震功能可減少失真，提供延伸至超低頻的強勁低音。BRAVIA Theatre Sub 8配備200mm大型驅動單元，低音延伸至更深沉的低頻。BRAVIA Theatre Rear 9配備80mm大型向上發聲揚聲器，提升後置聲道表現，透過創造多個虛擬揚聲器來增強沉浸式360 Spatial Sound體驗。

預售日期和售價 全新電視即日起至6月26日預售，2026年6月下旬正式發售，售價如下： 65” BRAVIA 9II：$34999

75” BRAVIA 9II：$63999

85” BRAVIA 9II：$109999

115” BRAVIA 9II：$328099

50” BRAVIA 7II：$12999（現已發售） 65” 、75”、85” BRAVIA 7II及43”、50”、55”、65” BRAVIA 3II推出日及售價待定。 2026 BRAVIA系列家庭影音系列： BRAVIA Theatre Trio：$17299（6月8日前預售優惠價$16799）

BRAVIA Theatre Bar 7：$6699（6月28日前優惠價$4499）

BRAVIA Theatre Bar 5：$2999（6月28日前優惠價$2499）

BRAVIA Theatre Sub 9：$6999（6月8日前預售優惠價$5599）

BRAVIA Theatre Sub 8：$3999（6月8日前預售優惠價$3199）

BRAVIA Theatre Rear 9：$4599（6月8日前預售優惠價$3699）