消委會測試｜實測24款網絡安全軟件防護效能　 一文睇清4.5分防毒軟件推介

網絡安全隱患無處不在，根據香港網絡安全事故協調中心數據，2025年共錄得15877宗保安事故，當中有57%與網絡釣魚有關。消委會於595期《選擇》月刊中刊登了24款網絡安全軟件測試報告，包括16款Windows及8款macOS系統軟件，評估防護效能、資源佔用及易用程度 ，結果發現不少免費軟件表現媲美收費版，即看以下消委會測試報告重點。
測試重點結果
Windows內置防護表現失準：測試發現Microsoft Defender Antivirus出現較多誤判，可能導致用戶未能下載正常檔案 。同時它並未為Chrome瀏覽器提供網絡釣魚防護，此項目僅獲1分 。在對抗特製勒索程式時，因未預設啟動防護功能，亦導致較多檔案被惡意加密，僅獲2分 。
離線及USB防護現暗湧：大部份軟件依賴雲端運算技術，在線狀態表現遠勝離線。在USB裝置防護測試中，大部分樣本在離線狀態下防護能力較弱，其中4款Windows軟件表現欠佳，只獲2.5分或以下 。
資源佔用極端：安裝防毒軟件最怕「拖慢部機」，測試顯示F-Secure及McAfee最慳位，分別僅佔用868MB及650MB硬碟空間 。G Data、Bitdefender及免費的AVG佔用較多電腦資源，G Data硬碟空間佔用更高達3067MB，此項目僅獲2分。
總評達4.5星高分之選
以下是今次測試中，整體表現總評獲得最高4.5星的軟件名單：
Windows作業系統
共有12款獲4.5分，以下9款收費軟件在惡意程式防護上表現出眾，於釣魚防護測試中更全數獲得4.5分或以上的佳績：
G Data Internet Security：售價約$311.6，網絡防護達滿分5分，整體防護效能強，但資源佔用較高。
ESET Home Security Essential：售價約$329，手動檔案掃描與USB裝置防護均獲滿分5分，防護效能卓越 。
Norton 360 Standard：售價約$238，整體防護效能達4.5分，USB防護獲滿分5分 。
Bitdefender Total Security：售價約$389.9，勒索程式防護及網絡防護均獲5分，惟資源佔用評分僅獲2分 。
Avast Premium Security：售價約$528.9，手動檔案掃描與勒索程式防護達滿分5分 。
F-Secure Internet Security：售價約$624，資源佔用表現佳獲4分，同時網絡釣魚防護獲滿分5分 。
AVG Internet Security：售價約$278，手動檔案掃描與勒索程式防護雙雙獲得滿分5分。
McAfee Total Protection：售價約$242，資源佔用表現達4分，同時勒索程式防護亦獲滿分5分。
Avira Internet Security：售價約$127，網絡防護與勒索程式防護皆取得5分滿分。
4.5分免費軟件
Avast One with Free antivirus：手動檔案掃描與釣魚防護皆獲滿分5分，惟資源佔用僅獲2.5分。
AVG AntiVirus Free：手動檔案掃描達滿分5分，不過資源佔用表現較遜色，只得2分。
Avira Free Security：網絡防護與釣魚防護均獲滿分5分，資源佔用獲3.5分，整體表現平均 。
macOS作業系統
共6款獲4.5分，包括4款收費軟件及兩款免費軟件。
G Data AntiVirus Mac：售價約$311.6，在手動檔案掃描與USB裝置防護均展現滿分5分的頂級表現。
Bitdefender Antivirus for Mac：售價約$200，釣魚防護獲滿分5分，整體防護效能達4.5分。
Norton 360 Standard (Mac) ：售價約$238，各項防護表現平均，整體防護效能達4.5分。
ESET Home Security Essential Mac：售價約$329。整體防護效能獲4.5分，釣魚防護達4.5分。
Avast One with Free antivirus for Mac：整體防護效能及資源佔用均獲得4.5分，表現優異。
Avira Free Antivirus for Mac：同樣為免費軟件，手動檔案掃描表現獲滿分5分，釣魚防護達4.5分。
電腦及網絡安全小貼士
備份檔案：定期備份重要資料，例如將資料複製至離線外置硬碟及或雲端儲存空間。即使電腦不幸受到病毒或惡意程式攻擊而導致資料遺失，亦可透過備份進行復原，減低損失。
及時更新：定期更新作業系統及應用程式，特別是與網絡保安相關的安全更新。建議啟用自動更新或開啟更新提示，同時確保瀏覽器及防毒軟件已開啟網絡釣魚防護功能，以提升整體防護能力。
保持在線：電腦宜盡量長時間連接互聯網，讓網絡安全軟件可即時接收最新防護資訊及雲端支援，從而發揮最佳防衛效能。
管理權限：若主要用途為上網或日常文書處理，建議以普通用戶帳戶使用電腦，避免長時間以系統管理員身分操作，以免黑客乘虛而入，存取系統核心資源。同時應停用瀏覽器的自動填充功能，以降低個人資料被竊取的風險。
提高網絡防範意識：切勿從不明網站下載檔案，亦不應開啟來歷不明的電郵附件、連結及二維碼。惡意程式可經不同途徑傳播，用戶須時刻保持警惕。在開啟任何可疑檔案前，應先使用網絡安全軟件進行掃描，以策萬全。
後備修復磁碟機：電腦一旦受到病毒感染，往往會出現異常情況，例如不停彈出廣告視窗或顯示勒索訊息。此時應立即關閉電腦系統電源，避免造成進一步損害。建議預先準備一個USB修復磁碟機以備不時之需，而Windows作業系統支援建立修復磁碟機，包括復原系統所需的檔案，當系統遭受攻擊後，可協助電腦恢復正常運作。