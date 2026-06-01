消委會測試｜實測24款網絡安全軟件防護效能　 一文睇清4.5分防毒軟件推介

網絡安全隱患無處不在，根據香港網絡安全事故協調中心數據，2025年共錄得15877宗保安事故，當中有57%與網絡釣魚有關。消委會於595期《選擇》月刊中刊登了24款網絡安全軟件測試報告，包括16款Windows及8款macOS系統軟件，評估防護效能、資源佔用及易用程度 ，結果發現不少免費軟件表現媲美收費版，即看以下消委會測試報告重點。

測試重點結果

Windows內置防護表現失準：測試發現Microsoft Defender Antivirus出現較多誤判，可能導致用戶未能下載正常檔案 。同時它並未為Chrome瀏覽器提供網絡釣魚防護，此項目僅獲1分 。在對抗特製勒索程式時，因未預設啟動防護功能，亦導致較多檔案被惡意加密，僅獲2分 。

離線及USB防護現暗湧：大部份軟件依賴雲端運算技術，在線狀態表現遠勝離線。在USB裝置防護測試中，大部分樣本在離線狀態下防護能力較弱，其中4款Windows軟件表現欠佳，只獲2.5分或以下 。

資源佔用極端：安裝防毒軟件最怕「拖慢部機」，測試顯示F-Secure及McAfee最慳位，分別僅佔用868MB及650MB硬碟空間 。G Data、Bitdefender及免費的AVG佔用較多電腦資源，G Data硬碟空間佔用更高達3067MB，此項目僅獲2分。