黃仁勳發布首款NVIDIA RTX Spark新時代AI電腦　微軟合作打造、專為AI代理而設

NVIDIA RTX Spark個人電腦由CEO黃仁勳親自揭曉。

在台北GTC Taipei 2026大會上，NVIDIA正式發表全新RTX Spark超級晶片，並聯同Microsoft宣布開啟「個人AI電腦」新時代。RTX Spark不單是一款處理器，更是專為AI Agent而設的平台，將CUDA、RTX、AI運算及Windows生態系統全面整合，讓電腦由傳統工具進化成可協助用戶工作的AI夥伴。

RTX Spark採用NVIDIA Blackwell RTX GPU，配備6,144個CUDA核心及第五代Tensor Core，並透過NVLink-C2C技術連接20核心NVIDIA Grace CPU，並與MediaTek合作開發。系統最高可提供1 PFLOPS（每秒一千萬億次運算）AI運算能力，以及高達128GB統一記憶體。相比現時主流AI PC，RTX Spark可在本機運行高達1200億參數大型語言模型，並支援最高100萬Token上下文處理能力，毋須依賴雲端即可執行複雜AI任務。

Microsoft合作打造

NVIDIA與Microsoft今次合作重點之一，是為Windows建立原生AI Agent運作環境。雙方推出全新Windows安全機制及NVIDIA OpenShell運行平台，讓AI Agent能在本機安全運作，同時保障用戶私隱。未來用戶可透過Windows直接使用AI助手完成跨程式工作流程、自動化操作、搜尋本機文件、生成圖片及影片，甚至協助開發應用程式。

在創作應用方面，RTX Spark可處理超過90GB大型3D場景、編輯12K 4:2:2專業影片，以及生成4K AI影片。Adobe更宣布重新設計Photoshop及Premiere底層架構，充分利用RTX Spark的GPU及TensorRT技術，令AI生成、剪輯、調色及特效運算速度提升最多兩倍。