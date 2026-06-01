AI搜尋｜Google Search加入AI Mode 企業有SEO排名都未必被AI引用？

Google 於 5月19日公布新一輪 AI Search 更新，將 AI Mode、追問式搜尋等功能帶入搜尋體驗。日後用戶未必只輸入幾個 keyword，再逐條連結比較資料；而是可以直接問一個較完整的問題，由 AI 先整理重點、答案和相關來源。 每次新渠道出現，市場通常第一時間就會問：下一步點做？以前是社交平台、短片、SEO、KOL，現在輪到 AI。對企業來說，表面問題是如何出現在 AI 答案；但更深一層，是當客戶用 AI 理解市場和比較方案時，AI 應該怎樣理解這個品牌。 由品牌搜尋變成情境搜尋

以往做搜尋曝光，企業主要看 Google 排名和自然流量。這仍然重要，但 AI Search 令另一種搜尋場景更明顯：客戶未必一開始搜尋品牌名，而是先問一個跟自己處境有關的問題。 例如有人會問「預算有限，SEO、廣告和 GEO 應該如何取捨？」亦有人會問「公司想換會計軟件，Xero、QuickBooks 和本地服務商應該點揀？」這不是傳統品牌搜尋，而是情境搜尋。客戶由真實問題開始，AI 先幫他整理資訊、方案和品牌訊號。 本地 GEO 及 AI 搜尋策略公司 Searchimp 創辦人 Curtis Fan 表示，企業要重新理解「品牌是否會在搜尋入面出現」這件事。過去品牌常問某個 keyword 排第幾；但 AI Search 之後，更值得看的，是品牌在真實情境中會不會被 AI 理解，並被放進合適答案。

品牌訊號要講法一致 AI 搜尋的難處，是不同平台和模型引用的來源未必一樣。Yext Research 一項 AI 引用來源研究指出，不同 AI 模型在引用來源類型上有明顯差異。企業如果只看單一平台，就容易誤判自己在 AI 搜尋入面的可見度。 Curtis Fan 續指，很多公司其實有官網、服務頁、案例、媒體報道、商戶資料和評論；但如果各個渠道講法不一致，人看了會混亂，AI 整理資料時也未必知道品牌應該出現在哪一類答案之中。 他表示，GEO 或 AI 搜尋優化不是取代 SEO，而是把品牌內容和可信證據整理到人和 AI 都容易理解的狀態。AI Search 帶來的未必只是一套新工具，而是迫企業重新說清楚一件舊事：服務哪類客戶、解決什麼問題，以及希望客戶在什麼時候想起自己。

參考來源: 1. Google 官方 AI Search 更新：https://blog.google/products-and-platforms/products/search/search-io-2026/ 2. Google Search Central - AI features and your website：https://developers.google.com/search/docs/appearance/ai-features 3. Google Search Central - succeeding in AI Search：https://developers.google.com/search/blog/2025/05/succeeding-in-ai-search