HONOR Magic V6摺疊旗艦手機即將抵港　謝霆鋒代言、預告玩遊戲贏手機！

HONOR今日宣布新一代AI摺疊旗艦手機HONOR Magic V6即將正式登陸香港，今次再由謝霆鋒擔任HONOR Magic V6大中華區未來科技體驗官，同時預告將於6月16日舉行發布會，揭曉這款結合極致輕薄、強韌耐用與顛覆性跨系統AI生產力體驗的年度壓軸摺機王。

今代繼續以輕巧作為賣點，機身摺疊時厚度僅為8.75mm，展開後更只有4.0mm，比上代8.8mm及4.1mm更要薄，機身重量僅約219g，則稍比白色版本重2g。採用新一代HONOR魯班盾構鋼鉸鏈，高達2800MPa的行業頂級抗拉強度材料，配合AI輔助的仿生緩衝結構，大幅提升日常防跌耐磨表現。外屏配備10倍耐摔HONOR黑鑽屏，內屏則採用UTG柔性玻璃，實現近乎零摺痕的視覺效果，同時具備IP68及IP69級別防水防塵認證。

跨系統AI體驗

HONOR Magic V6內置6660mAh HONOR矽碳負極電池，比上代大幅提升，為全港摺疊手機的最大電池容量。採用最新3nm製程的Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，搭載全新MagicOS，有齊Gemini AI、AI 語音記錄功能、HONOR Share及Quick Share等跨系統無縫互聯。

由HONOR大中華區未來科技產品體驗官謝霆鋒親身演繹的HONOR Magic V6推廣帖文將於6月5日於HONOR香港官方社交平台發佈，屆時亦將啟動有獎互動遊戲，參加者只需按照指示參與挑戰，即有機會贏取全新HONOR Magic V6摺疊旗艦手機！