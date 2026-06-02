Google虛擬試穿功能香港版教學！　實試AI試衫但有一缺點

想網購衣物但又怕唔適合自己？Google正逐步將「虛擬試穿」（Try On）功能擴展至香港，功能可讓網購體驗變得更個人化，即時看到衣物及鞋履在自己身上的效果，用法亦簡單，只需幾個步驟即可無限試衫，秒速更換造型相當好玩！

AI生成衣物圖像 「虛擬試穿」功能由專為時尚服飾打造的自訂圖像生成模型驅動，包括Google DeepMind及購物圖譜，可深層理解人體身形與服飾的細微變化，例如不同材質在不同身形上所呈現的摺痕、伸展與垂墜效果，模型能保留細節，還原衣服穿在自己身上的視覺效果作參考，而非單靠產品照片憑空想像，或參考模特兒展示相片。 有7成用戶認為功能令網購物過程變得更加有趣及提升互動度，減低衣物不適合的疑慮；而且支援主流電腦及手機瀏覽器，亦毋須一定要使用Chrome。商戶方面亦不需額外操作或費用，只需上傳商品至Google Merchant Center即可自動支援「虛擬試穿」功能。

實試虛擬試衫 功能可試穿Google搜尋、Google購物，以至Google圖片的產品搜尋結果上「購物圖譜」內產品，不過實試在Google搜尋或Google圖片中，未必每一件都有Try On功能，在Google購物之中可以試穿的產品較多。可隨時翻看曾試穿的造型，亦可將心水款式儲存，甚至與朋友分享，而且可隨時更新自己的相片。如果試到合心意的款式，只需點按「選購」按鈕，即可自動跳轉至商戶網站以完成購物。 首先可在Google購物之中揀選心儀衣物，只需按下Try it on即可啟動。首次使用時需要上傳一張全身相片，之後就可以進行虛擬試穿各種服飾，包括上衣、下裝和連身裙等。實試系統在很短時間內已可生成到模擬圖，效果亦像真，偶爾出現少許誤差。系統更會自動幫你襯衫，虛擬試穿鞋履又會幫你著襪或脫襪，令整個造型更加合理，可盡情探索不同顏色、風格和潮流趨勢。

試衫效果雖然逼真，可惜暫時只能試造型，未能試到衣物的真實尺寸及比例。網購很多時都容易買錯尺碼，如果未來可以更智能地實試到衣物大小及合身程度，相信會更加實用。