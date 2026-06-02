COMPUTEX 2026｜ASUS ROG「Edition 20」限定版電競裝備系列　十幾款配件＋主機＋生活裝備大晒冷！

華碩電競暨辦公裝備總經理黃彥超介紹Edition 20電競系列。

適逢ASUS ROG成立20周年，華碩在台北COMPUTEX 2026揭曉「Edition 20」系列限量新品，陣容橫跨旗艦級硬件、系統、裝備及周邊，全面導入次世代核心效能與極致電競設計。產品外觀融合了「影曜黑」、「ROG紅」、「澈影透」與代表頂尖榮耀的「矅金光」四大專屬配色，電競迷絕對值得入手珍藏。

硬派裝機核心主件 Edition 20高階零組件系列包括ROG Crosshair X870E Edition 20主機板，核心將AIO一體式水冷架構整合，搭載ROG Ryujin Edition 20散熱器。透過全幅式散熱背板與全銅設計，同步將CPU與 VRM的散熱效率推向極限。系統導入新一代Asetek EMMA Gen10 V3Rx，搭配24+2+2功率級供電，更支援高達9組M.2插槽。板上配備一個Swivel Dual 6.67吋AMOLED LCD顯示螢幕，可與顯卡即時連動。 ROG Astral GeForce RTXTM 5090 Edition 20顯示卡配置了獨特曲面AMOLED顯示螢幕，散熱架構升級為四風扇系統，氣流與風壓提升20%，同時結合均溫熱導板與液態金屬GPU散熱，支援雙電源輸入能提供高達800W的電力輸出。

ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20電源供應器採用伺服器級氮化鎵MOSFET元件，最高可同時驅動四張RTX 5090顯卡。具備智慧穩壓功能，能將電壓穩定性提升45%，並附帶可拆卸磁吸式OLED螢幕，方便玩家隨時監控系統功耗與運作狀態。 ROG GR20 Edition 20開放式機殼以高階鋁合金打造，開放式架構支援直立、傾斜與平放3種擺放方式，搭載獨家橫流風扇與專屬M.2 SSD散熱方案。

全球首創全息投影主機 ROG也準備了兩款完成度極高的限定版系統機皇，內建專屬的ROG Armoury Crate Edition 20限量版主題軟體。ROG G1000 Edition 20電競桌機奪本屆COMPUTEX Best Choice Award「金獎」最高榮譽，機身鑲嵌專屬曜金銘版與獨立出廠序號，更是全球首款導入AniMe Holo全息投影風扇系統的主機，能在機身投射出自定義的全息動態影像。內部最高容納AMD RyzenTM 9 9950X3D處理器與RTX 5090 GPU，配合三區氣流與420mm水冷，散熱能力達1000W TDP。 另一款ROG NUC 16 Edition 20迷你電競桌機僅3公升大小，深色半透明機殼最高搭載RTX 5090 Laptop GPU，QuietFlow散熱技術提供300W散熱能力，最多可同時輸出5台4K螢幕。

電競周邊配件系列 Edition 20另有顯示器及連線裝備，ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20電競螢幕為26.5吋TrueBlack Glossy螢幕，採用透明背板配黑金點綴。支援QHD 540Hz或HD 720Hz「雙模式」切換，反應時間僅0.02毫秒。引入Tandem WOLED技術，峰值亮度大幅提升15%與25%色容量，壽命更延長60%，並具備智慧防止烙印的OLED Care Pro及智慧感測降亮技術。 ROG Rapture GT-BE98 Pro Edition 20無線路由器為Wi-Fi 7四頻電競路由器，換上黑金塗裝。支援320MHz頻寬、4096-QAM與多重頻段連接，無線傳輸速率達30Gbps，並內建三層級遊戲加速與專屬網絡埠。 ROG Azoth Extreme Edition 20無線電競機械鍵盤採用鋁合金材質，結合碳纖維定位板、可調式Gasket結構設計，並搭配全彩OLED觸控螢幕顯示各式鍵盤狀態。鍵盤更加入24K金點綴細節，融合細膩扎實的擊鍵手感、高度客製化調校能力與收藏級工藝美學。另有一款ROG Keycap Mystery Box Edition 20鍵帽盲盒，隨機收錄一款以ROG經典產品為靈感設計的立體鍵帽。

ROG Harpe II Extreme Edition 20為20週年特別版電競滑鼠搭載全新ROG AimPoint Pro 65光學感測器、可承受高達1億次點擊壽命的ROG Optical Micro Switch、SpeedNova 8K無線技術，以及Corning Gorilla Glass玻璃滑鼠腳墊，實現俐落精準的職業級操控體驗。機身融入20週年專屬設計元素及24K金細節，隨附多款高階專屬配件與展示包裝盒。

ASUS ROG XBOX Ally X20掌機與ROG XREAL R1 Edition 20 Gaming AR眼鏡限量特別套裝。

掌機眼鏡組合 ROG XBOX Ally X20 Bundle採用吸睛的半透明黑金配色，首次配備7.4吋ROG Nebula HDR OLED螢幕，核心搭載AMD Ryzen AI Z2 Extreme處理器，結合AI強化算力。搭配獨家ROG XREAL R1 Edition 20 Gaming AR眼鏡，隨時隨地實現171吋大螢幕沉浸式遊戲體驗。

電競生活風格用品 ROG Destrier Edition 20電競椅採用20週年視覺元素與黑金配色，融合未來感外骨骼設計、進階人體工學調節功能，搭配透氣且舒適的材質，帶來更貼合身形支撐與長時間使用的舒適體驗。 ROG SLASH Backpack Edition 20後背包加入20週年專屬金色細節，採用防潑水耐用材質，並針對遊戲與旅行需求規畫收納空間。ROG SLASH Hard-case Luggage Edition 20登機行李箱以20週年視覺為基礎，強化行李箱防護結構，配置專屬遊戲收納空間，並導入靈感源自滑板輪的客製化輪組設計。