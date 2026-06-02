COMPUTEX 2026｜ASUS ROG「Edition 20」限定版電競裝備系列　十幾款配件＋主機＋生活裝備大晒冷！

適逢ASUS ROG成立20周年，華碩在台北COMPUTEX 2026揭曉「Edition 20」系列限量新品，陣容橫跨旗艦級硬件、系統、裝備及周邊，全面導入次世代核心效能與極致電競設計。產品外觀融合了「影曜黑」、「ROG紅」、「澈影透」與代表頂尖榮耀的「矅金光」四大專屬配色，電競迷絕對值得入手珍藏。
硬派裝機核心主件
Edition 20高階零組件系列包括ROG Crosshair X870E Edition 20主機板，核心將AIO一體式水冷架構整合，搭載ROG Ryujin Edition 20散熱器。透過全幅式散熱背板與全銅設計，同步將CPU與 VRM的散熱效率推向極限。系統導入新一代Asetek EMMA Gen10 V3Rx，搭配24+2+2功率級供電，更支援高達9組M.2插槽。板上配備一個Swivel Dual 6.67吋AMOLED LCD顯示螢幕，可與顯卡即時連動。
ROG Astral GeForce RTXTM 5090 Edition 20顯示卡配置了獨特曲面AMOLED顯示螢幕，散熱架構升級為四風扇系統，氣流與風壓提升20%，同時結合均溫熱導板與液態金屬GPU散熱，支援雙電源輸入能提供高達800W的電力輸出。
ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20電源供應器採用伺服器級氮化鎵MOSFET元件，最高可同時驅動四張RTX 5090顯卡。具備智慧穩壓功能，能將電壓穩定性提升45%，並附帶可拆卸磁吸式OLED螢幕，方便玩家隨時監控系統功耗與運作狀態。
ROG GR20 Edition 20開放式機殼以高階鋁合金打造，開放式架構支援直立、傾斜與平放3種擺放方式，搭載獨家橫流風扇與專屬M.2 SSD散熱方案。
全球首創全息投影主機
ROG也準備了兩款完成度極高的限定版系統機皇，內建專屬的ROG Armoury Crate Edition 20限量版主題軟體。ROG G1000 Edition 20電競桌機奪本屆COMPUTEX Best Choice Award「金獎」最高榮譽，機身鑲嵌專屬曜金銘版與獨立出廠序號，更是全球首款導入AniMe Holo全息投影風扇系統的主機，能在機身投射出自定義的全息動態影像。內部最高容納AMD RyzenTM 9 9950X3D處理器與RTX 5090 GPU，配合三區氣流與420mm水冷，散熱能力達1000W TDP。
另一款ROG NUC 16 Edition 20迷你電競桌機僅3公升大小，深色半透明機殼最高搭載RTX 5090 Laptop GPU，QuietFlow散熱技術提供300W散熱能力，最多可同時輸出5台4K螢幕。
電競周邊配件系列
Edition 20另有顯示器及連線裝備，ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20電競螢幕為26.5吋TrueBlack Glossy螢幕，採用透明背板配黑金點綴。支援QHD 540Hz或HD 720Hz「雙模式」切換，反應時間僅0.02毫秒。引入Tandem WOLED技術，峰值亮度大幅提升15%與25%色容量，壽命更延長60%，並具備智慧防止烙印的OLED Care Pro及智慧感測降亮技術。
ROG Rapture GT-BE98 Pro Edition 20無線路由器為Wi-Fi 7四頻電競路由器，換上黑金塗裝。支援320MHz頻寬、4096-QAM與多重頻段連接，無線傳輸速率達30Gbps，並內建三層級遊戲加速與專屬網絡埠。
ROG Azoth Extreme Edition 20無線電競機械鍵盤採用鋁合金材質，結合碳纖維定位板、可調式Gasket結構設計，並搭配全彩OLED觸控螢幕顯示各式鍵盤狀態。鍵盤更加入24K金點綴細節，融合細膩扎實的擊鍵手感、高度客製化調校能力與收藏級工藝美學。另有一款ROG Keycap Mystery Box Edition 20鍵帽盲盒，隨機收錄一款以ROG經典產品為靈感設計的立體鍵帽。
ROG Harpe II Extreme Edition 20為20週年特別版電競滑鼠搭載全新ROG AimPoint Pro 65光學感測器、可承受高達1億次點擊壽命的ROG Optical Micro Switch、SpeedNova 8K無線技術，以及Corning Gorilla Glass玻璃滑鼠腳墊，實現俐落精準的職業級操控體驗。機身融入20週年專屬設計元素及24K金細節，隨附多款高階專屬配件與展示包裝盒。
掌機眼鏡組合
ROG XBOX Ally X20 Bundle採用吸睛的半透明黑金配色，首次配備7.4吋ROG Nebula HDR OLED螢幕，核心搭載AMD Ryzen AI Z2 Extreme處理器，結合AI強化算力。搭配獨家ROG XREAL R1 Edition 20 Gaming AR眼鏡，隨時隨地實現171吋大螢幕沉浸式遊戲體驗。
電競生活風格用品
ROG Destrier Edition 20電競椅採用20週年視覺元素與黑金配色，融合未來感外骨骼設計、進階人體工學調節功能，搭配透氣且舒適的材質，帶來更貼合身形支撐與長時間使用的舒適體驗。
ROG SLASH Backpack Edition 20後背包加入20週年專屬金色細節，採用防潑水耐用材質，並針對遊戲與旅行需求規畫收納空間。ROG SLASH Hard-case Luggage Edition 20登機行李箱以20週年視覺為基礎，強化行李箱防護結構，配置專屬遊戲收納空間，並導入靈感源自滑板輪的客製化輪組設計。