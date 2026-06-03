AI競賽｜Anthropic估值升至9650億美元 企業AI應用加速滲透工作流程

估值升溫 企業AI應用成焦點
Anthropic於5月28日宣布完成650億美元Series H融資，投後估值達9650億美元。這一估值高於OpenAI今年3月公布的8520億美元投後估值。Anthropic表示，新資金將用於擴大Claude服務能力、推進安全及可解釋性研究，並支援更多企業使用場景。
AI進入初步研究 供應商資料要更清楚
這輪融資的焦點，不止於估值高低，也在於大型AI平台正加快進入企業日常工作。Anthropic公告提到企業正把Claude放入核心營運；OpenAI 3月公告亦提到，企業需求正由基本模型使用，轉向可改變企業運作的智能系統。這亦解釋了為何AI工具會更早出現在初步研究、報告、採購和方案比較。
在B2B採購場景中，這種變化會影響供應商被看見的時間點。買家正式聯絡供應商前，可能已先用ChatGPT、Claude、Google AI或Perplexity整理需求、比較方案，並評估風險與替代方案。這未必代表傳統搜尋不再重要；但當AI參與這些預備工序，供應商公開資料是否具體、是否容易核實，會影響AI如何描述相關選項。
公開資料清楚 AI描述較準確
在這個背景下，本地AI搜尋策略公司Searchimp在6月初一篇文章中，用「AI shortlist」形容這種情況：AI按問題、限制、風險和行業情境，先為買家圈出少數值得再看的供應商。文中提醒，若公司網站和第三方資料沒有說清服務對象、適用情境和限制，AI在整理比較時較容易把品牌放錯位置或簡化描述。
知多啲｜AI整理供應商資料的兩個重點
這裏的重點，不是AI取代搜尋，而是買家在正式查詢前，可能已完成一輪初步研究。
買家可能先問AI，再聯絡供應商
在企業採購場景中，買家可能先用AI整理需求、比較方案和列出風險，再決定聯絡哪些供應商。這令公司網站、服務說明和第三方資料是否清楚，變成前期研究的一部分。
AI不只列排名，也會重組公開資料
不同於Google搜尋主要列出網頁和排名，AI整理資料時，會把公開內容重組成摘要、比較或候選名單。它未必只看某一頁排名，也會看網站說明、案例、常見問題、第三方報道等資料是否一致和容易核實。
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