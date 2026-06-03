Dyson官網限時3日大減價！　無線吸塵機大減$2000、空氣清新機＋造型器都有優惠（內附優惠碼）

Dyson官網現正進行周年慶限時特價，只限6月3至5日，當中包括多款優惠產品，另外會員登入後購買指定產品滿$3000輸入優惠碼「MYDYSON20Y」可獲額外$200折扣，滿$6000輸入優惠碼「MYDYSON50Y」可獲額外$500折扣。

官網周年慶優惠

最抵買有首降新低價的Dyson V15 Detect Fluffy無線吸塵機，原價$5990快閃價$3990，集智能光學偵測技術，升級集塵筒容量，更額外附送細緻清潔配件組合，相當抵買。另外更有多款型號減價，如Dyson V12s Detect Slim Submarine Complete乾濕全能洗地吸塵機原價$6590，優惠價$5390，週年慶好禮送多功能座地式設計收納架；Dyson Digital Slim Submarine輕量乾濕全能洗地吸塵機原價$4690，優惠價$3790，送Submarine洗地滾筒一個。

其他產品都有優惠，精選Dyson Purifier Cool De-NOx二合一甲醛空氣清新機原價$6190，優惠價$4690；Dyson Airwrap Co-anda2x全效吹風造型器原價$5490，優惠價$4990。Dyson OnTrac降噪耳機原價$4290，優惠價$2990。

