豐澤「豐癲至Dope價」家電產品優惠36折起　升級即日送貨、30日包退包換服務！（內附減價詳情）

想買電子產品或家庭電器？豐澤推出限時優惠「豐癲至Dope價」、「每週最抵撐推介」及「聰豐品牌日」，即日起至7月7日期間，「豐癲至Dope價」有超過200款產品低至36折發售，同時升級送貨服務，「12雙送」最快即日落單送貨，售後服務升級至「30日包退包換」，購物更加安心有保障。

三重至Dope優惠

即日起至7月7日期間，「豐癲至Dope價」超過200款產品低至36折發售，由實用家電到熱門智能裝備一應俱全，精選產品包括Samsung 50” Neo QLED 4K QN90F AI智能電視，原價$9980，至Dope價$6999仲送HW-B450 Soundbar，世界盃換電視值得入手；Fortress 3/4匹R32窗口式冷氣機原價$3490，55折後至Dope價$1890，炎夏換冷氣必備；Sony LinkBuds Fit無線耳機原價$1499，54折後至Dope價$799。另有HONOR 400智能手機$2999、Acer Nitro V 16S 16吋180Hz電競手提電腦仲送便攜顯示屏$9698等，非常抵買。

推廣期內仲有每週更新「最抵撐推介」優惠，一連5週大激減，推介豐澤獨家Insta360 GO Ultra運動相機冒險套裝，原價$3672，最抵撐價$2749；LG 43吋NanoCell AI 4K電視原價$4980，58折最抵撐價$2880。豐澤更聯同22大品牌推出「聰豐品牌日」大放送，限時發放震撼優惠，首週品牌包括HP、HONOR、Philips及SIEMENS。