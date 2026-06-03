WWDC26｜Apple Design Awards 2026設計獎名單揭曉　一文睇清12款必裝app及手遊（內附下載連結）

WWDC26｜Apple揭曉2026年Apple Design Awards設計獎，共有12款得獎app及遊戲。

Apple揭曉2026年Apple Design Awards設計獎得主，表揚12款iPhone、iPad、Mac及Apple Vision Pro app與遊戲。今年設計獎得主從來自世界各地的36份決賽入圍作品中獲獎，開發團隊來自世界各地，相關作品於app與遊戲設計憑展現創新、藝術造詣與技術成就。