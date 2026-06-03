WWDC26｜Apple Design Awards 2026設計獎名單揭曉　一文睇清12款必裝app及手遊（內附下載連結）

Apple揭曉2026年Apple Design Awards設計獎得主，表揚12款iPhone、iPad、Mac及Apple Vision Pro app與遊戲。今年設計獎得主從來自世界各地的36份決賽入圍作品中獲獎，開發團隊來自世界各地，相關作品於app與遊戲設計憑展現創新、藝術造詣與技術成就。
趣味體驗
此類別得主運用Apple技術，帶來令人難忘、引人入勝、舒適的使用體驗。
App：《grug》
正向肯定語句app，讓用户以玩味十足方式發掘及擁抱生活智慧，每日帶來「新石器時代人類碎碎念」，每一語句提示均以簡單構想精心設計，為用户帶來短暫而富有意義的反思時刻。
遊戲：《這位子形不形？》
用户以趣味方式體驗及解開棘手邏輯謎題，主要為各有偏好的角色安排合適交通工具、餐廳座位，卡通畫風的遊戲提供有趣情景，遊戲內充滿活潑互動元素，一玩上癮。
多元包容
此類別得主所開發的app ，反映不同背景、能力及語言的人士，為不同人帶來絕佳體驗。
App：《Guitar Wiz》
《Guitar Wiz》為全方位結他工具，為音調、指法等不同方面均提供口述指示，對結他新手與老手實用。同時運用「動態字體」、「增加對比」向「無色識別」等技術，讓所有音樂人均可享用。
《Pine Hearts》在純淨世界中獎勵善行，是適合所有能力玩家的動人遊戲。遊戲運用不同輔助使用設定，包括增強文字易讀度、度身訂造操作方式，以及經調整的動態與感覺反應。
創新思維
此類別得主以嶄新手法運用Apple不同技術，帶來最出色使用體驗。
App：《NBA：直播比賽和比分》
為Apple Vision Pro用戶帶來身歷其境的觀賽體驗，同時觀賞最多5場直播賽事，更可經浮動排行榜追蹤球員與賽事的實時數據，以及經桌面模式於3D球場追蹤球員動向，支援「空間音訊」、Apple Immersive體驗等，感受運動賽事轉播的未來樣貌。
專為Mac而設的探險遊戲，以探索、解謎與非戰鬥玩法的獨特結合挑戰常規，帶來層次豐富的敘事體驗。遊戲採用逐間房間推進的結構，牆上畫作與手寫筆記等元素，巧妙運用環境敘事手法，共同編織引人入勝故事。遊戲具備深度與隱藏謎題，同時以大量額外劇情逐步揭開神秘世界的面貌。
互動交流
此類別得主為其平台度身訂造的直覺介面，以及簡單易用的操作。
App：《Moonlitt - Moon Finder月相月曆》
支援不同平台，以優雅介面協助用戶追蹤天文現象、規劃攝影行程，以及探索與月亮相關的不同資訊。以其簡易入門與Liquid Glass整合下，用户隨時以簡易方式觀察天象。
讓年輕玩家以簡單易用介面種植種子、收割蔬菜，甚至煮飯，遊戲經Apple Arcade推出，以輕鬆滑動操作方式，讓兒童專心探索滿有樂趣的花園，不用花時間閱讀遊戲玩法。
社會影響
此類別得主運用別具意義的方式改善生活，同時帶出重要社會議題。
Apple Vision Pro專用app，以空間視角聚焦新聞，由全球編輯團隊主理，內容布局精巧流暢整合，以助用戶深入探索新聞內容。
遊戲：《Consume Me》
以極具個人色彩且自傳式敘事，探討青少年時期敏感而觸動人心的主題，於遊戲與深切關懷之間平衡，遊戲協助用户深入體會成長故事，更有13種可能結局。
視覺藝術
此類別得主設計出令人嘆為觀止的圖像、巧妙繪製的介面及高質素的動畫，賦予app別樹一幟、風格連貫的主題。
App：《Tide Guide: Charts & Tables》
《Tide Guide: Charts & Tables》為潮汐追蹤器，提供每小時預測及清晰易明的天氣資訊，任何用户均可輕易理解。App內全螢幕圖表配以可度身訂造的動畫，同時整合Liquid Glass、海洋主題與天空配色，營造出精緻又實用的使用體驗。
經典家用遊戲《Cyberpunk 2077》，為視覺效果極具野心的開放世界遊戲，充分發揮Mac上 Apple晶片與先進Metal技術的優勢。其精緻的室內場景、角色美術設計與車輛造型，展現其極高技術要求。