「HINCare」智慧雲端時間銀行系統 以AI實現精準義工配對

隨著本港人口老化加劇，長者在醫療覆診及日常生活中的支援需求越來越大。然而，現有社區服務主要依賴社福機構與義工網絡，在人手緊張、需求急增的情況下，傳統以人手協調為主的配對模式往往難以即時回應，令不少有需要人士未能及時獲得協助。 有見及此，香港大學人工智能及數據科學部主任兼教授鄭振剛教授，率領香港大學社會技術與研究實驗室（HKU STAR Lab），開發全港首個智慧雲端時間銀行系統「HINCare」。系統透過人工智能技術優化義工配對流程，大幅提升效率，促進社區互助資源的流動與連結，有效支援有需要人士。

AI智能配對 效率提升近九成 傳統的義工配對，往往依賴社工透過電話或即時通訊工具，逐一聯絡義工，再根據時間、地點、技能等條件反覆篩選與核對。過程繁複、協調耗時，效率十分有限。 HINCare則以「異構資訊網絡」（HIN）為核心，整合長者需求、義工技能、服務時間及過往互動紀錄等多方面數據，再透過人工智能演算法進行分析與篩選。這不僅提升了配對的準確度，更兼顧人與人之間的合適度，有效減少錯配情況。 以醫療陪診服務為例，原本需要約90分鐘的配對流程，如今可縮短至10分鐘內完成，大大減輕了前線社工的行政負擔，也讓服務使用者能更快獲得所需的支援，顯著提升整體運作效率。

以人為本設計 促進長者融入數碼服務 團隊指出，科技能否真正落地，關鍵在於長者用戶是否願意並能夠使用。因此，HINCare的設計著重「以人為本」，採用大字體、簡化操作流程，並配合貼近生活習慣的介面，降低長者的使用門檻。 同時，團隊與多間社福機構合作，為社工提供平台系統教學培訓。機構在社區設立「流動數碼站」，透過社工、青年義工及街坊的支援，協助長者學習使用平台，將科技應用轉化為有溫度的社區互動，逐步建立他們對數碼服務的信心。

在私隱保障方面，平台採用嚴謹的加密與權限管理機制，不會儲存身份證號碼等高度敏感資料。用戶的個人資訊只會在成功配對並有實際服務需要時，於受控情況下披露，兼顧數據安全、私隱與服務效率。

推動「數位時間銀行」 建立雙向互助文化 除了智能配對，HINCare 還引入「數位時間銀行」概念，將社區互助轉化為可持續的制度。系統以「一分鐘等於一時分」為單位，用戶完成服務後可累積時分，日後兌換所需服務。這讓每位參與者既是義工，也是服務使用者，促進知識與技能在社區內流動，逐步建立互助共享的文化。所有配對均由合作社福機構監管協調，並透過社區活動提升會員參與度與整體凝聚力。 覆蓋全港18區 累積逾1,700萬時分 HINCare自2020年推出以來，已從最初支援2間機構、約800名用戶，發展至服務超過20間社福機構、逾2萬名使用者，網絡覆蓋全港18區。

截至2026年5月，平台累計產生超過1,700萬時分。按本港最低工資計算，相當於創造逾1,200萬港元的社會資本價值。同時，平台已促成超過80對會員建立穩定的雙向互助關係，並有逾1,800名義工持續服務同一對象，逐步建立以信任為基礎的社區支援網絡。 屢獲國際肯定 實踐社區可持續互助模式 憑藉技術創新及顯著社會效益，HINCare 在過去六年間獲得8項本地及國際獎項，包括香港資訊及通訊科技獎及社會資本動力獎等，並於本年「第51屆日內瓦國際發明展」榮獲銀獎。

團隊指出，平台架構具高度彈性與可擴展性，可應用於學童功課輔導、低收入家庭支援及特殊需要人士服務等場景。目前正試行「跨機構時間銀行」模式，讓時分可在不同機構間互通使用，進一步打破資源界限，推動更廣泛的社區互助網絡。HINCare展現了人工智能與社會服務結合的巨大潛力。透過提升配對效率與促進資源共享，系統不僅有助應對人口老化挑戰，也為建立可持續的社區互助模式開闢新路徑。 專欄：港大「港創未來」 簡介：本專欄聚焦香港大學的科研創新，探討那些在香港研發並對世界具有深遠影響的科研項目。透過清晰而深入的報導，彰顯港大科研成果轉化的強大實力。