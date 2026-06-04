B&O與藤原浩Fragment聯乘超限量單品　閃電潮流耳機喇叭香港售價曝光！

丹麥音響品牌Bang & Olufsen（B&O）踏入百周年，之前曾經與G-Dragon推出限量版Beoplay H100，今次再度與日本殿堂級潮牌、藤原浩創辦的Fragment聯乘，推出4款別注版產品，充滿型格細節，當中有3款香港亦有發售，不過售價再次抬高，潮人們想擁有就要乖乖課金！

Fragment是由「街頭潮流教父」藤原浩於2004年創立的前衛品牌，閃電標誌深入民心，是一個跨足時尚、音樂、科技與流行文化的聯名設計工作室。今次推出3款產品，包括旗艦級Beoplay H100 Fragment Edition頭戴式耳機，以高光澤的黑色陽極處理表面，耳罩上一邊為白色閃電標誌、一邊則為B&O標誌。黑色皮革包覆頭帶與軟墊，附送的收納袋亦極具質感。售價$16080，比起普通色調貴$2500。

便攜及壁掛式揚聲器

另一款便攜Beosound A1 Fragment Edition限量版揚聲器，為第三代型號，表面同樣採用高光澤陽極處理，頂部印上Fragment代表性的雙閃電符號，機側有FRAGMENT字樣。售價$3298，比普通版貴$400。

Beosound Shape Fragment版配置壁掛式揚聲器則是藤原浩在丹麥總部親自觀摩Beosound Shape後，在酒店繪製出這款獨特「花型」模組化掛牆音響系統的設計草圖，設計融入了Fragment的經典美學，以單色織料包覆，只限官方門市有售。

最後一款Beosystem 9000c Fragment Edition CD播放器與Beolab 28揚聲器，以Fragment重新演繹，以黑色陽極處理表面與專屬標誌細節呈現眼前，不過僅接受日本境內訂製發售。