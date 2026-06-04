父親節2026｜友和YOHO父親節精選禮物　電視/耳機/鬚刨優惠低至42折

友和YOHO推出父親節禮物優惠，精選禮物低至42折，當中包括熱門電動剃鬚刨、按摩器、咖啡機等，連電視機、iPhone都有優惠！友和長沙灣門市買禮物更送$100現金優惠券，信用卡優惠即慳高達$120，買禮物都可享折上折。

實用禮物推介 由即日起至6月21日，友和YOHO精選父親節禮物優惠，特別推介百靈Braun 8系列旗艦級鬚刨，原價$4138，優惠價$2400；最新飛利浦BAR300 Baristina全自動意式咖啡機，原價$5698，優惠價$3980。TCL 55吋QD-Mini LED 4K Google智能電視機，原價$14580，優惠價$6180；Garmin Instinct E 45mm GPS智能腕錶，原價$2499，優惠價$1599；Apple iPhone Air都有略減，512GB淺金色原價$10299，優惠價$9549。

門市送$100禮券 6月期間，友和YOHO長沙灣店，單一消費滿$1500即可獲贈$100禮券乙張，下次購物即減$100。用Mastercard逢星期五六日，網店買滿$1500即減$80（優惠碼：MCYOHO26）；逢星期日門市買滿$2500即減$120。X Pay新用戶買滿$300減$60，再送$20優惠券。