Sennheiser MOMENTUM 5頭戴式耳機實測　降噪音質大升級挑機Sony！

Sennheiser MOMENTUM 5新一代正式推出。

耳機界近來有不少注目旗艦型號上市，今次有德國音響名牌Sennheiser推出的全新頭戴式耳機MOMENTUM 5 Wireless，帶來系列歷來功能最全面、體驗的升級版。美觀靚仔的造型、出色的音質加上合理的價格，有望成為今期耳機界黑馬跑出型號之一。

輕巧舒適佩戴 Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless耳機拿上手相當輕巧，只重290g，頭帶上的織布料質感輕盈，下面則為軟膠仿皮質感，柔軟不壓頭頂，頭帶兩邊更有品牌標記點綴。耳綿皮革質感柔軟不侷，霧面耳罩外殼外觀簡約，佩戴舒適，但略嫌塑膠感一點，設計較為簡約。雖然不設摺疊，但耳罩可兩邊180度扭轉，可隨意放入收納盒。 要一讚今代收納盒體積縮小20%，非常纖薄身便攜，以拉鏈開關，打開可見兩個存放電線位及網袋。盒身後方更有一個凹位，握持手感佳，同時再一步減小體積。

招牌立體音色 保留前作採用的42毫米動圈單元，設計靈感源自HD 600系列發燒級耳機，音色飽滿細緻，聽感平滑沉穩。最新一代MOMENTUM獲Hi-Res Audio高清音效認證，並配備Snapdragon Sound技術，新支援aptXTM Lossless無損音質的Bluetooth藍牙音訊編碼格式，配搭兼容的耳機，即可聽到純淨平衡的無損音質。 支援頭部追蹤的Dolby Atmos杜比全景聲功能，同時新增頭部追蹤功能，在播放兼容全景聲的影音內容，環迴立體聲相當自然，可感受到各方向聲效包圍感，又不覺突兀失真。耳機出廠時搭載藍牙5.4技術，日後韌體更新至支援藍牙6.0。

自然主動降噪 耳機的主動降噪系統全面升級，可在專用App中降低嘈雜人聲。負責主動降噪功能及通透模式的咪高峰數量增加一倍，兩側各設有4個咪高峰，減低機艙低鳴噪音、交通路噪及風噪，實試降噪感覺自然，沒有抽真空般不適感，雖未致於完全隔絕外界聲音，但勝在舒適自然，通話時人聲更加清晰。

全面自訂個人化 免費應用程式Smart Control Plus設有全新版本的8段均衡器、自訂預設音效功能，以及音色個人化智能引擎，可按照個人喜好調校品牌的經典招牌音色，有流行曲、搖滾樂、Podcast等不同配置，實試各配置分別不算很大，為細緻的音色調校。 在啟用主動降噪的情況下，單次充電的電池續航力仍可長達57小時，亦支援快速充電，連續四天聽一至兩小時，都只消耗約10%，輕度使用一小時基本上不用充電。這代耳機亦引入自行更換的700mAh電池，過程簡單，可延續耳機壽命。充電盒內隨附USB Type-C充電線及3.5毫米耳機線，方便連接娛樂系統或手提電腦等裝置。MOMENTUM 5 Wireless石墨黑色及象牙白色即日起發售，牛仔藍色將於6月9日發售，建議零售價為$3299。