Samsung Galaxy Z Fold 8更多規格曝光 僅重201g配4,800mAh電池

近日不少傳聞中熱門手機有定檔模照片曝光，繼此前流出 Apple 旗下 iPhone 18 Pro 跟 iPhone Ultra 後，新近再有三星Samsung 闊摺屏 Galaxy Z Fold 8 的機模高清照片流傳，同時有更多功能配置披露。
爆料達人 Ice Universe 在 X 帳號展示多組疑似 Galaxy Z Fold 8 闊摺屏、跟升格為高配機型的 Galaxy Z Fold 8 Ultra 大摺手機機模照片。
其中 Z Fold 8 雖摺合後機身變闊、但仍能單手握持使用；而 Z Fold 8 與 Z Fold 8 Ultra 並排比較，就可看到兩機在體積大小方面分別頗為明顯。
Galaxy Z Fold 8傳支援 45W 充電
機身配置部份，爆料人提到 Galaxy Z Fold 8 或能將機重瘦身至僅 201g 重，且能配備達 4,800mAh 電池並支援 45W 充電，如屬實則具相當良好便攜性。
攝影方面預計這款闊摺屏新品，主鏡頭將配備全新 50MP 感光元件，無需使用 Camera Assistant 工具，都能以原生 24MP 輸出相片，攝影彈性更佳。
Mobile Magazine 短評：接流出資訊可預期 Z Fold 8 闊摺屏有更輕巧機身、預期中更長續航表現，同時攝影功能亦不錯，如價格上有優勢則吸引力會更高。
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