Samsung Galaxy Z Fold 8更多規格曝光 僅重201g配4,800mAh電池

近日不少傳聞中熱門手機有定檔模照片曝光，繼此前流出 Apple 旗下 iPhone 18 Pro 跟 iPhone Ultra 後，新近再有三星Samsung 闊摺屏 Galaxy Z Fold 8 的機模高清照片流傳，同時有更多功能配置披露。

爆料達人 Ice Universe 在 X 帳號展示多組疑似 Galaxy Z Fold 8 闊摺屏、跟升格為高配機型的 Galaxy Z Fold 8 Ultra 大摺手機機模照片。

其中 Z Fold 8 雖摺合後機身變闊、但仍能單手握持使用；而 Z Fold 8 與 Z Fold 8 Ultra 並排比較，就可看到兩機在體積大小方面分別頗為明顯。

Galaxy Z Fold 8傳支援 45W 充電

機身配置部份，爆料人提到 Galaxy Z Fold 8 或能將機重瘦身至僅 201g 重，且能配備達 4,800mAh 電池並支援 45W 充電，如屬實則具相當良好便攜性。