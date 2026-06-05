vivo X300 FE輕旗艦細機登場 配蔡司增距鏡變入門級演唱會神器

vivo X300 FE機身細小可輕鬆一手掌控，新鏡頭模組設計簡潔。

vivo X300 Ultra的推出引來很大迴響，全新vivo X300 FE為入門版本，以X300 Ultra一半價錢即可體驗vivo蔡司攝影威力。繼承蔡司專業影像實力之餘，性能、外觀設計及AI功能亦有提升，中階價錢都可享旗艦機規格。 旗艦級蔡司攝影 vivo X300 FE尺寸與X300相若，厚度僅7.99mm，重量輕至191g，同樣配備6.31吋小巧直屏，特別適合單手操作。1.5K蔡司大師色彩螢幕，具備5,000nits局部峰值亮度。搭載Snapdragon 8 Gen 5旗艦級處理器，X300則為MediaTek Dimensity 9500；手機升級6,500mAh藍海電池，並具備90W有線極速閃充及40W無線閃充，同樣有IP68+IP69防塵防水及SGS五星抗摔認證。

手機以「入門級演唱會神器」為定位，全新設計的橫向鏡頭模組相當纖薄，但卻搭載5,000萬像素蔡司超級長焦鏡頭，配備1/1.95吋Sony IMX882感光元件，具備3倍光學變焦，潛望式結構拍攝遠景特別清晰銳利。

實試夜間用10x至100x數碼變焦影過對岸，燈牌上字樣仍然可讀，亦沒有過度AI化。內置舞台模式，包括3x、10x、20x的變焦距離，更可以搭配等效200mm的vivo蔡司增距鏡Gen 2拍攝演唱會，長焦效果更強勁。 配備5,000萬像素蔡司主攝鏡頭，採用Sony IMX921感光元件及f/1.57超大光圈；加上800萬像素蔡司超廣角鏡頭及5,000萬像素蔡司廣角前置鏡頭，配合全焦段變焦閃光燈，風景、人像、微距等任何拍攝需求都可滿足。 其他AI功能 內置OriginOS 6，具備30多款拍攝AI視覺效果，如旅行拍攝人像、風景人像、奇幻、舞台，在相機中一鍵啟用，AI分析智能場景並推薦適合效果，簡單更換照片背景、套用濾鏡及風格。另亦有實用的AI字幕、寫作等，同時內置Gemini Live智能助理，完全發揮AI功能。

vivo X300 FE現已發售，有雅霧紫及奢華黑兩款配色，12GB+512GB配置售價$6,998，即日起至7月4日，於指定經銷商入手可享「180天只換不修服務」及以優惠價$199加購「12個月碎屏保」。 WhatsApp查詢：5595 7226