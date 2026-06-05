JBL Xtreme 5防水藍牙喇叭升級登場 新增氣氛燈效派對必備

JBL Xtreme 5沿用標誌式圓筒戶外風格設計，首次導入環繞氣氛燈效，提供Freeze、Bounce、Trim、Switch、Loop、Neon 6種燈光主題，並可自選色調，隨音樂節奏律動，亦可反映電量、配對及Auracast狀態。搭載最高等級IP68防塵防水認證，能在1.5米水深中浸泡長達30分鐘，加厚橡膠邊角與強化的耐撞設計，特別適合戶外使用。

夏日有戶外派對的話，這部JBL Xtreme 5防水藍牙喇叭就最適合用來播歌。今代加強音壓、更深低音、更高防護，再加上環境燈效與反向充電功能，升級全面。型格迷彩造型及便攜肩帶設計，絕對吸睛！

內部採用全新設計的單元架構，以一個低音單元及兩個高音單元構成，用AC供電總輸出功率達130W，電池模式則為90W，戶外使用能夠將音樂覆蓋全場。實試節拍強勁的搖滾樂，音場力量充足，插電使用更加有強烈低沉震感。全新AI Sound Boost人工智能演算法，即時分析音訊內容，有效抑制因推大音量而產生的失真，音量開到最大仍然穩定扎實。

內建Smart EQ模式能自動偵測正在播放的是音樂或語音，即時切換至適合的設定。亦可以利用專屬App，自行調校不同音樂類型，當中包括JBL經典、活力等音色。新機支援Bluetooth 6.0及Auracast技術，可無線串聯多部兼容JBL喇叭，實現多聲道立體聲包圍感。

超長續航反向充電

JBL Xtreme 5標準模式下可連續播放24小時，開啟Playtime Boost模式更可延長至28小時，支援快充功能，充電10分鐘即可播放兩小時，並內置反向充電功能，可透過USB-C為手機等裝置應急充電。另一個優點是電池位能簡單用螺絲打開，損耗時可隨時更換，延長產品壽命。