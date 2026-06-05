IG新功能｜Instagram Plus正式推出　一文睇清專屬功能！

Meta正式推出Instagram Plus訂閱服務，並提供可客製化的專屬功能。Instagram重申一般用戶不會改變並將始終免費，而這項全新訂閱服務僅為希望獲得更多控制權、更深入的洞察和高級功能的用戶提供可選升級。Instagram Plus現已可以註冊體驗，未來更會添加新功能，月費$3.99美金，不過香港暫時未見Instagram Plus可供訂閱。

3方面新功能

建立更緊密的聯繫

• Story Spotlight – 讓IG Story優先展示給你的朋友。

• Super Hearts – 超級愛心可發送充滿活力、動畫效果的愛心，在Story螢幕上綻放。

• 多受眾群體 – 除了Close Friends外，可建立任意數量的受眾群體列表，以便與合適的人分享合適的故事。

• 延長故事播放時間 – 將Story播放時間延長至48小時，讓人有更多的時間觀看。

查看預覽和洞察

• IG Story預覽 – 可預先瀏覽Story。

• IG Story重看分析 – 檢視Story被重看的次數。

• 搜尋查看者清單 – 快速查看特定人士是否查看了Story。