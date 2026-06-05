iPhone聽歌要有！Acoustune高清音訊藍牙傳輸器　解鎖高清編碼更靚聲

耳機款式型號推陳出新，不過即使入手了性能強勁的高階耳機，iPhone用家卻只得AAC編碼，完全發揮不到旗艦耳機應有的音質，得物無所用！日本音響品牌Acoustune正式推出品牌首款USB-C高清音訊藍牙傳輸器ATX001，正正可解決此問題，絕對是iPhone用家福音！

支援多款高清編碼

Acoustune ATX001搭載藍牙5.4、高通Qualcomm最新QCC5181晶片組，配備訊號抗干擾技術，提供更穩定連接，以及支援Qualcomm aptX Adaptive、aptX Lossless、aptX HD、LDAC、SBC 和AAC各種高清傳輸編碼，傳輸24bit/96kHz高解析度音訊。

除了對應自家品牌HSX1001 & HSX One的傳輸編碼外，更可連接其他品牌或裝置，只要對應ATX001之高清傳輸編碼，接駁任何電話或電腦，都可解放藍牙耳機及喇叭的真正實力。

傳輸器加設USB-C插口，使用ATX001時可為手機平板充電，同時提供靚聲藍牙體驗。產品隨附USB Type-A至USB-C轉接頭，即使設備不具備USB Type-C接口亦能配合使用。