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科技
出版：2026-Jun-05 15:00
更新：2026-Jun-05 15:00

iPhone聽歌要有！Acoustune高清音訊藍牙傳輸器　解鎖高清編碼更靚聲

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Acoustune ATX001高清音訊藍牙傳輸器可利用iPhone解鎖傳輸編碼。

Acoustune ATX001高清音訊藍牙傳輸器可利用iPhone解鎖傳輸編碼。

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耳機款式型號推陳出新，不過即使入手了性能強勁的高階耳機，iPhone用家卻只得AAC編碼，完全發揮不到旗艦耳機應有的音質，得物無所用！日本音響品牌Acoustune正式推出品牌首款USB-C高清音訊藍牙傳輸器ATX001，正正可解決此問題，絕對是iPhone用家福音！

Acoustune ATX001高清音訊藍牙傳輸器可直接插入iPhone USB-C。 Acoustune ATX001可對應自家品牌HSX One耳機。 Acoustune ATX001另設一個USB-C插口。

支援多款高清編碼

Acoustune ATX001搭載藍牙5.4、高通Qualcomm最新QCC5181晶片組，配備訊號抗干擾技術，提供更穩定連接，以及支援Qualcomm aptX Adaptive、aptX Lossless、aptX HD、LDAC、SBC 和AAC各種高清傳輸編碼，傳輸24bit/96kHz高解析度音訊。

除了對應自家品牌HSX1001 & HSX One的傳輸編碼外，更可連接其他品牌或裝置，只要對應ATX001之高清傳輸編碼，接駁任何電話或電腦，都可解放藍牙耳機及喇叭的真正實力。

傳輸器加設USB-C插口，使用ATX001時可為手機平板充電，同時提供靚聲藍牙體驗。產品隨附USB Type-A至USB-C轉接頭，即使設備不具備USB Type-C接口亦能配合使用。

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Acoustune ATX001以專屬App進行操作。

Acoustune ATX001以專屬App進行操作。

專屬應用程式

Acoustune ATX001以專屬應用程式ANIMA Studio操作，用家可直接在App內輕鬆進行各項設定，例如選擇連接耳機、喇叭、切換音訊編碼以及執行韌體更新 。建議零售價$599，購買Acoustune HSX1001及HSX One日本製藍牙耳機，即可以優惠價$299換購。

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