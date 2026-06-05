京東MALL 3萬呎灣仔店直擊　全店先試後買、率先睇618半價產品！（有片）

京東今日舉行發布會，重點是即將在6月18日正式開業的京東MALL香港灣仔店，今日正式公布店舖及優惠詳情，記者更率先預覽店內環境，多款產品任試任玩，體驗過先買最實際。預告開業日仲有大量半價優惠，即睇幾款超抵買推介！

門市以「先玩先用後買」模式，有機器人體驗、咖啡體驗、電競PC DIY、休閒按摩等多個獨家特色專區。咖啡器具手作體驗區可以試玩不同品牌咖啡機，由職員提供教學，亦有預約手沖咖啡、拉花、咖啡品鑑等免費體驗。 特設線下遊戲電競區，免費開放試玩，實試不同電競產品如鍵盤、滑鼠等，亦有砌機DIY服務。

京東MALL佔地3萬呎超大經營空間，全層分成多個區域，包括大小家電、手機數碼等，更引入智能衛浴、按摩設備、全屋清潔電器等類型。分區清晰，產品全為香港行貨，提供實機在店內任試任玩，店內視聽區更有座位，可以坐下慢慢觀賞電視，當中必睇全港首部163吋電視，咖啡機體驗區及試聽室。

店內更有多項免費福利，可在體驗區免費手機貼膜、充電等。部份貨品的京東價比街外便宜，不妨現場格價。服務保障方面，京東物流最新推出「送裝一體」服務，在京東MALL上午11點前在門店下單即可享當日極速配送、窗口式冷氣機即送即裝，晚上11點前落單翌日送到，紅日假期照送貨。

開業著數優惠

今年京東618期間，京東APP推出多重購物優惠，全平台商品低至5折，當中包括大小家電如TCL 32吋電視、攪拌機、小型洗衣機等，連少有減價的Apple手機都有9折！跨店消費每滿$200再減$30，港澳用戶可領取總價值高達$6180的購物補貼，更有買貴雙倍賠差價保障。以匯豐信用卡消費滿$6888，更可即時折扣$688。

線上京東APP有「0運費 無門檻 全場一件包郵」政策，無需湊單即可享受免運費服務，大幅降低購物門檻。目前京東APP在香港已實現部分商品「最快4小時達」、億萬級商品「最快次日達」，足不出戶即可輕鬆選購來自内地、香港乃至全球的商品。