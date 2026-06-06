vivo X500 Pro Max料配減閃屏幕　搭載兩億像素長焦鏡頭

早在今年4月，市場上已經有傳聞指出vivo準備為即將推出的X500系列加入全新的型號版本，並似乎參考了市場同業的產品線命名策略，預計會推出名為vivo X500 Pro Max的頂級旗艦機款。

表面覆蓋2.5D玻璃

今日著名微博爆料人「數碼閒聊站」進一步披露了關於vivo X500 Pro Max的屏幕細節。消息指出，這款全新旗艦將會配備一塊6.85吋的LIPO OLED平面屏幕，表面覆蓋2.5D玻璃，帶來更佳的邊緣過渡手感。

在顯示質素方面，該屏幕支援2K解像度以及高達144Hz的屏幕更新率，並具備全亮度區間的高頻PWM調光技術，有效減少屏幕閃爍對眼睛的影響。據了解，這塊高規格的顯示面板將由中國顯示屏製造商京東方（BOE）負責供應。