vivo X500 Pro Max料配減閃屏幕　搭載兩億像素長焦鏡頭

早在今年4月，市場上已經有傳聞指出vivo準備為即將推出的X500系列加入全新的型號版本，並似乎參考了市場同業的產品線命名策略，預計會推出名為vivo X500 Pro Max的頂級旗艦機款。
表面覆蓋2.5D玻璃
今日著名微博爆料人「數碼閒聊站」進一步披露了關於vivo X500 Pro Max的屏幕細節。消息指出，這款全新旗艦將會配備一塊6.85吋的LIPO OLED平面屏幕，表面覆蓋2.5D玻璃，帶來更佳的邊緣過渡手感。
在顯示質素方面，該屏幕支援2K解像度以及高達144Hz的屏幕更新率，並具備全亮度區間的高頻PWM調光技術，有效減少屏幕閃爍對眼睛的影響。據了解，這塊高規格的顯示面板將由中國顯示屏製造商京東方（BOE）負責供應。
加入多光譜感測器
除了屏幕規格外，綜合四月份流出的早期資訊，vivo X500 Pro Max在攝影硬件上亦會有相當亮眼的配置。該機預計會搭載採用LOFIC技術感光元件的5,000萬像主鏡頭，並配備一枚高達兩億像素的潛望式長焦鏡頭。
此外，機身還會加入多光譜感測器，預計能夠進一步提升相機在複雜環境下的色彩還原能力及整體拍攝表現。隨着越來越多詳細規格流出，相信這款全新旗艦的面貌將會越來越清晰。
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