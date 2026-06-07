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科技
出版：2026-Jun-07 11:45
更新：2026-Jun-07 11:45

Google Gemini Go 登陸 Android Go 裝置 2GB RAM 入門手機即享AI助理功能

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Google Gemini Go 登陸 Android Go 裝置 2GB RAM 入門手機即享AI助理功能

Google Gemini Go 登陸 Android Go 裝置 2GB RAM 入門手機即享AI助理功能

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Google 正式宣布將旗下 AI 助理服務擴展至該平台，推出名為 Gemini Go 的精簡版 AI 助理。這項新功能主要針對配備至少 2GB RAM 的 Android (Go Edition) 手機而開發。考慮到自 Android 13 (Go Edition) 起，2GB RAM 已成為該系統的法定最低硬件要求，市場上預期有大量現役入門機型符合是次升級資格。

Gemini Go全面取代Google Assistant Go

在系統定位上，Google 指出 Gemini Go 的設計初衷是協助用戶在儲存空間較少的裝置上，依然能夠保持連線並有效率地處理日常事務。隨着新系統推出，Gemini Go 將會全面取代原有的 Google Assistant Go。用戶無需額外下載龐大的獨立程式，該功能將直接整合於 Google Search 應用程式內提供。在操作方面，用家只需長按主畫面鍵，或在支援的裝置上長按電源鍵，即可喚醒 Gemini Go 並展開對話。

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雖然作為精簡版本，Gemini Go 仍保留了多項實用的核心功能。系統能夠透過自然語言指令代為撥打電話或發送短訊，並提供導航與生活資訊，例如查詢前往目的地的駕駛時間、搜尋附近餐廳及電動車充電站等。此外，用戶亦可利用它設定鬧鐘、建立日曆活動以及控制媒體播放。為提升 AI 應對的準確度，Gemini Go 同樣支援檔案上傳功能，允許用家提交文件、相片或其他檔案，為對話提供更豐富的背景資訊。

關於實際的更新時間表，Google 表示 Gemini Go 的推送將會以分階段形式逐步進行。按照以往系統更新的慣例，分階段推送過程往往需要較長的時間處理，因此持有合資格 Android Go 裝置的用家，可能仍需等待數週時間才會正式在手機上使用到該項功能。

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文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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