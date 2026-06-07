Google Gemini Go 登陸 Android Go 裝置 2GB RAM 入門手機即享AI助理功能

Google 正式宣布將旗下 AI 助理服務擴展至該平台，推出名為 Gemini Go 的精簡版 AI 助理。這項新功能主要針對配備至少 2GB RAM 的 Android (Go Edition) 手機而開發。考慮到自 Android 13 (Go Edition) 起，2GB RAM 已成為該系統的法定最低硬件要求，市場上預期有大量現役入門機型符合是次升級資格。

Gemini Go全面取代Google Assistant Go

在系統定位上，Google 指出 Gemini Go 的設計初衷是協助用戶在儲存空間較少的裝置上，依然能夠保持連線並有效率地處理日常事務。隨着新系統推出，Gemini Go 將會全面取代原有的 Google Assistant Go。用戶無需額外下載龐大的獨立程式，該功能將直接整合於 Google Search 應用程式內提供。在操作方面，用家只需長按主畫面鍵，或在支援的裝置上長按電源鍵，即可喚醒 Gemini Go 並展開對話。