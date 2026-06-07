Xiaomi 18 Pro Max規格傳聞加強攝影 引入LOFIC 影像技術配2億像長焦

據著名爆料人「數碼閒聊站」的最新消息指出，小米預計於今年內登場的年度旗艦手機 Xiaomi 18 Pro Max，將會引入全新一代的 LOFIC 影像技術，並以此建構更強大的 2 億像素相機系統，務求在動態範圍與暗光拍攝上取得新突破。

LOFIC技術改善高光過曝

消息指出，Xiaomi 18 Pro Max 將會搭載全新 2nm 製程晶片，提供更強大的運算攝影能力。在相機硬件方面，該機預計採用 1/1.28 吋的 2 億像素主鏡頭，並融合新世代的 LOFIC（Lateral OverFlow Integration Capacitor，橫向溢流整合電容）影像技術。這項技術的原理是透過提升感光元件處理強光的能力，協助手機在面對強烈光源時，有效抑制高光部分過曝或「死白」的情況。透過新一代技術的優化，相機在控制高光、提升暗部純淨度方面將有更穩定的表現，令畫面呈現出更具真實感的對比度。