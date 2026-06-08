vivo X Fold 6規格傳聞 或配6900mAh電池及天璣9500晶片

近期網絡有不少旗艦大摺手機資訊流傳，其中配備 ZEISS 鏡頭的 vivo X Fold 6 手機，最新消息指其由改用 MediaTek 天璣 9500 晶片組。
據 @Saurav_DJ47 在 X 透露，vivo X Fold6 已入網國內 3C 網，確認配備等效 6,900mAh 電池，其將由 2,807mAh 跟 3,863mAh 雙電芯構成。
另外與此前採用高通晶片不同，文中提到 vivo X Fold 6 或改配 MediaTek 天璣 9500 晶片，畫面則由 8.02 吋 2K UTG 主屏、跟 6.51 吋外屏組成。
vivo X Fold 6或本月面世
vivo X Fold 6攝影部份手機將配由 200MP 主鏡頭、50MP 廣角跟 50MP 潛望長焦組成三鏡，預計仍具 ZEISS 影像技術。vivo X Fold6 或最快今月稍後時份面世。
Mobile Magazine 短評：去年 X Fold 5 國行標配走6,999人民幣低價路線，但考慮今年 DRAM 跟 NAND 成本大增，X Fold 6 或無可避免面臨加價情況。
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