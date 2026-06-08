vivo X Fold 6規格傳聞 或配6900mAh電池及天璣9500晶片

vivo X Fold 6規格傳聞 或配6,900mAh電池及天璣9500晶片

近期網絡有不少旗艦大摺手機資訊流傳，其中配備 ZEISS 鏡頭的 vivo X Fold 6 手機，最新消息指其由改用 MediaTek 天璣 9500 晶片組。

據 @Saurav_DJ47 在 X 透露，vivo X Fold6 已入網國內 3C 網，確認配備等效 6,900mAh 電池，其將由 2,807mAh 跟 3,863mAh 雙電芯構成。

另外與此前採用高通晶片不同，文中提到 vivo X Fold 6 或改配 MediaTek 天璣 9500 晶片，畫面則由 8.02 吋 2K UTG 主屏、跟 6.51 吋外屏組成。