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科技
出版：2026-Jun-08 13:46
更新：2026-Jun-08 13:46

Samsung Galaxy S27 Pro 5000mAh電池容量曝光 取消S Pen設計

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Galaxy S27 Pro 5000mAh電池容量曝光 取消S Pen設計

Galaxy S27 Pro 5000mAh電池容量曝光 取消S Pen設計

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市場盛傳 Samsung 將於明年一月正式發表全新 Galaxy S27 系列手機，除了原有的標準版、Plus 版及 Ultra 版外，今代焦點落在全新加入的 Galaxy S27 Pro 身上。這款新機的定位猶如一部尺寸縮減的 Ultra 版，據悉將配備較細小的 6.47 吋屏幕，並保留與 Ultra 相同規格的主鏡頭及超廣角鏡，只在長焦鏡頭部分作出調整。同時，廠方亦選擇在這款機型上取消內置 S Pen 設計。

對於一部機身尺寸比 Ultra 細小的智能手機，外界普遍預期 Galaxy S27 Pro 的電池容量會因物理空間限制而相應減少。不過最新網絡消息指出，受惠於移除了 S Pen 專屬筆槽，機身內部釋放了相當實用的空間。海外爆料人在 X 透露，這部 6.47 吋的手機將會配備 5000mAh 大容量電池，讓用家在享受較輕巧手感的同時，無需在續航表現上不變。

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Samsung Galaxy S27 Pro傳將會配備 5000mAh 大容量電池 Samsung Galaxy S27 Pro傳屏幕為6.47 吋，留與 Ultra 相同規格的主鏡頭及超廣角鏡 Samsung Galaxy S27 Pro傳取消內置 S Pen 設計

Galaxy S27 Pro傳配置6.47吋屏幕

將 5000mAh 放在現時電池規格屢創新高的國產手機市場中，數字上未必最為突出，但配合 Samsung 一貫的軟硬件調校，這已屬相當優秀的配置。以現役頂級旗艦 Galaxy S26 Ultra 為例，早前帶到荷蘭自駕遊期間應付長時間導航及拍攝，其 5000mAh 電池已提供十分穩健的續航體驗。考慮到 Galaxy S27 Pro 配備耗電量相對較低的 6.47 吋屏幕，在維持同等電量標準下，這款新作的實際使用時間絕對值得偏好細機身的用家期待。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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