Samsung Galaxy S27 Pro 5000mAh電池容量曝光 取消S Pen設計

市場盛傳 Samsung 將於明年一月正式發表全新 Galaxy S27 系列手機，除了原有的標準版、Plus 版及 Ultra 版外，今代焦點落在全新加入的 Galaxy S27 Pro 身上。這款新機的定位猶如一部尺寸縮減的 Ultra 版，據悉將配備較細小的 6.47 吋屏幕，並保留與 Ultra 相同規格的主鏡頭及超廣角鏡，只在長焦鏡頭部分作出調整。同時，廠方亦選擇在這款機型上取消內置 S Pen 設計。

對於一部機身尺寸比 Ultra 細小的智能手機，外界普遍預期 Galaxy S27 Pro 的電池容量會因物理空間限制而相應減少。不過最新網絡消息指出，受惠於移除了 S Pen 專屬筆槽，機身內部釋放了相當實用的空間。海外爆料人在 X 透露，這部 6.47 吋的手機將會配備 5000mAh 大容量電池，讓用家在享受較輕巧手感的同時，無需在續航表現上不變。