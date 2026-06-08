Synology新一代DiskStation Manager全地端AI　加強企業防禦及資料安全

Synology群暉科技於COMPUTEX 2026現場首度亮相新一代DiskStation Manager作業系統、全新ActiveProtect備份專用一體機、影像監控生態系、大幅升級的Synology Office套件，以及專為個人與家庭設計的Bee Series私有雲產品線。
更智能作業系統
新一代DiskStation Manager從單純的儲存作業系統，變為具備嚴格治理能力的本地端AI智能資料平台，將企業資料與系統指標轉化為實質的洞察，同時擺脫雲端服務潛藏的私隱風險與高昂成本。
系統專為AI及企業需求而生，全面支援GPU NAS與AI硬體裝置，能落實全地端的AI推論與治理架構；而即將推出的DSM Agent則能橫跨系統，提供管理建議與設計自動化的工作流程。
當中Cluster Manager可整合多台系統至單一管理介面，並提供工作負載轉移、服務品質（QoS）控管與集中化保護機制；雲端監控平台Active Insight新增大規模部署功能，可快速部署多據點架構；全新升級的日誌中心，則能對接企業級可觀測性平台，進一步強化資安防護與法規合規性。
提升保護能力
ActiveProtect Manager（APM） 2.0擴大保護範圍，延伸至AWS EC2、Azure VM、Proxmox、Nutanix AHV與Google Workspace，並支援跨平台還原，協助企業在混合雲與虛擬環境中保持資安韌性。本次還加入主動式威脅防禦，整合了AI驅動的異常與惡意程式偵測機制。同時，ActiveProtect產品線迎來最新機種DP5200 ，為企業帶來更高彈性的部署選擇。
全新影像監控生態系統
Synology影像監控生態系統帶來門禁控制解決方案，包含AC100門禁控制器與AR系列讀卡機，以及即將推出的DC系列半球型攝影機。智慧影像分析伺服器DVA系列導入了AI語意搜尋，與人員重識別路徑追蹤等功能，有效提升監控效率。 Surveillance365主打雲端監控服務（VSaaS），並能無縫整合地端的Surveillance Station，為企業打造專屬混合雲平台，實現遠端與多據點的安全監控。
強化溝通效率
Synology Office Suite正式增添ChatPlus與Meet，帶來具備細緻權限與管控功能的企業級通訊工具。兩款套件皆內建AI驅動的語音轉文字與翻譯功能，並確保所有資料完全落地、由企業100% 掌控。
個人私有雲生態系
BeeStation與BeeStation Plus個人產品線，現在提供更多容量與規格選擇。透過BeeCamera功能，搭配Synology Cameras在BeeStation Plus上展開監控；而基於macOS與Windows系統的 Synology Deep Search服務，利用AI技術提供高效地端搜尋體驗，在兼顧隱私下精準找出個人裝置中的任何內容。