Synology新一代DiskStation Manager全地端AI　加強企業防禦及資料安全

Synology群暉科技於COMPUTEX 2026現場首度亮相新一代DiskStation Manager作業系統、全新ActiveProtect備份專用一體機、影像監控生態系、大幅升級的Synology Office套件，以及專為個人與家庭設計的Bee Series私有雲產品線。

更智能作業系統

新一代DiskStation Manager從單純的儲存作業系統，變為具備嚴格治理能力的本地端AI智能資料平台，將企業資料與系統指標轉化為實質的洞察，同時擺脫雲端服務潛藏的私隱風險與高昂成本。

系統專為AI及企業需求而生，全面支援GPU NAS與AI硬體裝置，能落實全地端的AI推論與治理架構；而即將推出的DSM Agent則能橫跨系統，提供管理建議與設計自動化的工作流程。

當中Cluster Manager可整合多台系統至單一管理介面，並提供工作負載轉移、服務品質（QoS）控管與集中化保護機制；雲端監控平台Active Insight新增大規模部署功能，可快速部署多據點架構；全新升級的日誌中心，則能對接企業級可觀測性平台，進一步強化資安防護與法規合規性。