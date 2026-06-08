友和YOHO 618激安祭購物低至$18　Dyson $500優惠碼、開利冷氣44折！（內附詳情）

友和YOHO 618激安祭即日起至6月30日舉行，大量產品及家電有優惠。

友和YOHO 618激安祭開鑼，即日起至6月30日，皇牌風扇、抽濕機、冷氣機等生活家電優惠低至13折，一連3日閃購低至$18！另外還有超過20個品牌優惠，包括Dyson高達$500優惠碼；YAMAN指定美容儀送贈品。

精選風扇冷氣機$329起 指定數碼娛樂、生活家電、廚房電器、大型電器狂減，Iris Ohyama風扇66折$329、Carrier變頻冷氣機44折只需$2598、Aurabeat 23折空清機$680、Marshall Major IV耳機更只需$699，相當抵買！

狂搶$18爆品 618重頭戲「友和好價勢」閃購將於6月16日晚上10時起一連3日舉行，主題日日不同，大型家電、廚電、家用美容儀、食品及生活用品等低至$18開搶。必買6月9日Carrier負離子抽濕機，原價$2980、限量快閃價$1538；LG CordZero A9 Air無線吸塵機原價$3490，優惠價$1780。