Android陸續支援iPhone AirDrop互傳　即睇可用手機名單！

以往Android手機經常被笑「孤兒仔」，不過隨著Android更新，現在及未來多個型號手機都正式開放Quickshare與Apple AirDrop互傳，即使不用第三方App，都可以直接分享相片及檔案。率先可以使用的是Samsung S26系列，現在vivo X300 Ultra都可以使用，未來將有更多機型支援，詳細使用方式可按此重溫。
支援AirDrop手機名單
以下品牌及型號手機已獲Android官方公布支援AirDrop，不過部分機型未確實推出日期，可密切留意最新消息。
Samsung
Galaxy S26, S26+, S26 Ultra
Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge
Galaxy S24, S24+, S24 Ultra
Galaxy Z Flip7, Z Flip6
Galaxy Z Fold7, Z Fold6
Galaxy Z TriFold
Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold, 10a
Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a
Pixel 8a
Xiaomi
Xiaomi 17T Pro
OnePlus
OnePlus 15
OPPO
OPPO Find X9, X9 Pro, X9 Ultra, X9s
OPPO Find N6
vivo
vivo X300, X300 Pro, X300 Ultra
HONOR
HONOR Magic V6
即將更新：
Motorola razr fold 2026
OPPO Find X8 series
HONOR Magic8 Pro