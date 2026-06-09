iOS 27新功能｜兩大相片功能實試　即睇執相＋影像樂園生成圖效果！

iOS 27新功能｜「相片」app採用更強大的Apple Intelligence圖像模型。

Apple推出新一代Apple Intelligence，將最新Apple Foundation模型深度整合至Apple不同平台，日常使用更加智能。相信最實用及吸引的功能有「相片」app中的編輯功能，終於有擴圖及空間重塑；另外影像樂園Image Playground不再是生成單一的卡通圖案及Genmoji，現在有近乎相片的質素！

全新相片編輯功能 iOS 27「相片」app採用更強大圖像模型，以Apple Intelligence編輯的圖像會自動加入隱藏的 SynthID浮水印，用作識別。今次加入3大新編輯工具，包括「空間重塑」、「延伸」及「清除」工具。 「空間重塑」功能可拍照後再改進相片構圖，只需輕觸拖移相片，即可實時預覽視角轉變，就如重新調整相機位置。 圖像模型只會在視角轉變後生成新內容，確保重塑相片與原本情景保持一致。 實試將一張花卉圖進行重新構圖，數秒後即可調整拍攝角度，生成快速不需1分鐘，效果亦相當迫真。不過試過用人像相片重塑，就難免有少許變形。編輯圖片會覆蓋原圖，建議可先複製再進行生成。

新增擴圖及加強清除 全新「延伸」工具擴大圖片可生成更多空間，例如用户可以在不裁走任何重要的人或物件的前提下，拉直歪曲的地平線，或者調整顯示比例，用「延伸」工具把空白部分填滿，效果亦令人滿意。 「清除」工具經大幅更新，即使原本的相片畫面複雜，移除相片中礙眼事物後，亦可得出更高質素的相片與更逼真填充效果。實試將酒杯刪除，雖然仍有一點瑕疵，不過已比以前效果更好。