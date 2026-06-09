熱門搜尋:
2026世界盃 吳文忻 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
科技
出版：2026-Jun-09 17:07
更新：2026-Jun-09 17:07

iOS 27新功能｜兩大相片功能實試　即睇執相＋影像樂園生成圖效果！

分享：
iOS 27新功能｜「相片」app採用更強大的Apple Intelligence圖像模型。

iOS 27新功能｜「相片」app採用更強大的Apple Intelligence圖像模型。

adblk4

Apple推出新一代Apple Intelligence，將最新Apple Foundation模型深度整合至Apple不同平台，日常使用更加智能。相信最實用及吸引的功能有「相片」app中的編輯功能，終於有擴圖及空間重塑；另外影像樂園Image Playground不再是生成單一的卡通圖案及Genmoji，現在有近乎相片的質素！

iOS 27新功能｜「相片」app現在新增「空間重塑」及「延伸」編輯工具。 iOS 27新功能｜原圖可改變角度。 iOS 27新功能｜空間重塑效果算不錯。 iOS 27新功能｜人像相片輪廓可能會出現變形。

全新相片編輯功能

iOS 27「相片」app採用更強大圖像模型，以Apple Intelligence編輯的圖像會自動加入隱藏的 SynthID浮水印，用作識別。今次加入3大新編輯工具，包括「空間重塑」、「延伸」及「清除」工具。

「空間重塑」功能可拍照後再改進相片構圖，只需輕觸拖移相片，即可實時預覽視角轉變，就如重新調整相機位置。 圖像模型只會在視角轉變後生成新內容，確保重塑相片與原本情景保持一致。

實試將一張花卉圖進行重新構圖，數秒後即可調整拍攝角度，生成快速不需1分鐘，效果亦相當迫真。不過試過用人像相片重塑，就難免有少許變形。編輯圖片會覆蓋原圖，建議可先複製再進行生成。

adblk5
iOS 27新功能｜「延伸」就是AI擴圖功能。 iOS 27新功能｜效果偏向簡單但亦算自然。 iOS 27新功能｜「清除」工具變得更加智能強大。 iOS 27新功能｜實試刪除後方人像效果理想。 iOS 27新功能｜「清除」亦可以選擇物件。 iOS 27新功能｜刪除仍然有少許痕跡。

新增擴圖及加強清除

全新「延伸」工具擴大圖片可生成更多空間，例如用户可以在不裁走任何重要的人或物件的前提下，拉直歪曲的地平線，或者調整顯示比例，用「延伸」工具把空白部分填滿，效果亦令人滿意。

「清除」工具經大幅更新，即使原本的相片畫面複雜，移除相片中礙眼事物後，亦可得出更高質素的相片與更逼真填充效果。實試將酒杯刪除，雖然仍有一點瑕疵，不過已比以前效果更好。

iOS 27新功能｜影像樂園可自選風格。 iOS 27新功能｜影像樂園介面亦變得更Liquid Glass化。 iOS 27新功能｜生成文字功能仍未成熟，但人像算迫真。 iOS 27新功能｜亦可以後續編輯加入人物。 iOS 27新功能｜生成風景圖較似真。 iOS 27新功能｜可以再度進行編輯。 iOS 27新功能｜在真實相片中亦可加入人物。 iOS 27新功能｜生成效果可接受。

影像樂園生成圖

以經「私密雲端計算」運行的全新生成模型，用户現可創作不同風格的高質素圖像，包括逼真圖像，不止是卡通或插圖風格，生成的圖像同樣會自動加入隱藏的SynthID浮水印用作識別。

「影像樂園」令修改圖片更輕鬆簡單，只需以描述想要的變更，或直接輕點、圈出或繪製標示要移動或調整大小的物件。亦可選擇圖像的顯示比例、直度或橫度圖，更可生成「鎖定畫面」背景圖片及「聯絡人海報」。

實試生成相片，迫真程度不及Gemini或ChatGPT，不過已算有進步，文字仍然是火星文，不過人像面貌都算真實，而且可即時修改，生成速度亦相當快。另外亦可以在真實圖片上進行生成，雖然未必可作專業用途，但效果合格，玩玩亦不錯。

adblk6

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務