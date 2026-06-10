Samsung Galaxy S26 FE實機照曝光　配凸起式相機模組

按照Samsung過往的發布日程，預期廠方將於今年九月份正式推出Galaxy S25 FE的後繼機型。而在距離產品亮相還有數個月的時間，市場上已經有關於這款新機的進一步消息流出。近日Galaxy S26 FE被發現已登錄於無線充電聯盟（WPC）的認證數據庫中，相比起早前僅流出佩戴保護殼的效果圖，這次的認證資料直接展示了更清晰的實機外貌。
從WPC認證清單附帶的實機照片可見，這次曝光的Galaxy S26 FE採用了灰色的機身塗裝，同時資料亦確認了該裝置的內部產品型號為SM-S741。機身正面繼續沿用主流的開孔屏幕設計，整體的線條輪廓與標準版的Galaxy S26相當接近。
保留機背三鏡頭組合
若與上一代Galaxy S25 FE相比，新機在外觀上最明顯的改動在於機背的鏡頭部分。全新的Galaxy S26 FE放棄了以往的獨立鏡頭排列，改用與本年度Galaxy S26旗艦系列同出一轍的凸起式相機模組設計，並保留了機背三鏡頭組合，令全線產品的家族式設計語言更加統一。
在硬件配置方面，目前的WPC認證清單雖然未有透露太多進階功能，但已確認該機款將支援與Galaxy S26系列其他機型相同的Qi 2.2.1無線充電標準。另外綜合近期的市場傳聞，Galaxy S26 FE預計會搭載Exynos 2500處理器，並配備8GB RAM，為用戶提供穩定流暢的日常操作體驗。
文章獲Mobile Magazine授權轉載