Samsung Galaxy S26 FE實機照曝光　配凸起式相機模組

按照Samsung過往的發布日程，預期廠方將於今年九月份正式推出Galaxy S25 FE的後繼機型。而在距離產品亮相還有數個月的時間，市場上已經有關於這款新機的進一步消息流出。近日Galaxy S26 FE被發現已登錄於無線充電聯盟（WPC）的認證數據庫中，相比起早前僅流出佩戴保護殼的效果圖，這次的認證資料直接展示了更清晰的實機外貌。

從WPC認證清單附帶的實機照片可見，這次曝光的Galaxy S26 FE採用了灰色的機身塗裝，同時資料亦確認了該裝置的內部產品型號為SM-S741。機身正面繼續沿用主流的開孔屏幕設計，整體的線條輪廓與標準版的Galaxy S26相當接近。