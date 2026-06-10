Nintendo Direct 2026發布49款新遊戲　Switch 2《薩爾達傳說：時之笛》重製版＋壓軸大作現身！（有片）

Nintendo Direct 2026公開了49款即將登陸的Switch新遊戲。

任天堂日前舉行了長達50分鐘的Nintendo Direct 2026線上直面會，火力全開為新一代主機 Nintendo Switch 2護航。今次發表會有兩大核心大作重磅登場，不僅正式公開了傳聞已久的 《薩爾達傳說：時之笛》完全重製版，Square Enix更帶來極具震撼性的《Kingdom Hearts IV》 全新預告及移植消息。除了兩大重頭戲，直面會還有以極具話題性的精選作品，同樣值得機迷留意！

《薩爾達傳說：時之笛》 被無數電玩迷奉為「歷史上最偉大遊戲」的N64經典神作《薩爾達傳說：時之笛》，迎來誕生40週年之際，將於2026年Nintendo Switch 2獨佔「重生」。宣傳片中展示了林克在小屋中醒來的經典一幕，但足見其畫面與光影效果已被完全重製，並有別於《荒野之息》的渲染風格。

《Kingdom Hearts IV》 繼2019年《Kingdom Hearts III》後暌違多年的正傳續作，預告片首度披露主角在充滿現代感的神秘都市「 Quadratum」中的戰鬥與移動實機畫面，動作流暢度極高，可在仿似涉谷十字路口戰鬥的爽快。除了第4代之外，官方亦宣布前三代正傳系列（1.5+2.5 ReMIX、2.8及3代）以原生高畫質版本在10月8日登陸Switch 2。

《Nintendo Switch Sports Resort》 致敬經典Wii運動神作，預定於10月22日登陸Switch 2。遊戲除了完美高清化收錄當年烏富島上的經典運動外，更活用了全新一代Joy-Con 2的體感機能，新增了極具玩味的「拇指摔角」及滑板等合共12種運動項目。

《節奏天國 奇蹟之星》 作為直面會的開場強打，這款經典音樂遊戲系列最新作宣布將於7月2日推出，遊戲內建超過80款全新節奏關卡，更破天荒支援高達4人同時連線進行派對亂鬥，絕對是派對聚會必備。

《斯普拉遁 塗擊隊》 系列的首部外傳作品，將於7月23日在Nintendo Switch 2發售。最愛寶藏的魚漿幫三人組和被稱為「機械師」的手巧年輕人為本作的主角，今代新增有特殊技能的調查機甲、「配件」武器種類繁多，有像是設置後會自動射擊墨汁的配件、能釋放強烈一擊的配件，以及讓墨汁旋轉攻擊的配件。