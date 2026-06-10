Insta360 Luna Ultra雙鏡頭雲台相機售價曝光　白色一上架即斷市？

Insta360 Luna Ultra雲台相機即日起上架。

Insta360旗艦級雲台相機Luna Ultra終於正式登場，這款與Leica聯合研發的新品，將專業級影像、3 軸防震技術與靈活的創作工具融入輕巧的便攜裝置中。配備專業級長焦鏡頭的雙鏡頭設計，更有1吋感光元件的8K影像、Leica Summicron鏡頭、可拆卸式OLED觸控螢幕以及先進的AI智能追蹤技術，與對手DJI鬥得難分難解。

先進影像與光學技術 Luna Ultra搭載Leica Summicron鏡頭與1吋8K感光元件，次鏡頭則為長焦鏡頭系統，配備1/1.3吋感光元件與F2.0大光圈，可在5個焦段（20mm、40mm、60mm、120mm及240mm）內呈現自然散景，並支援高達6倍無損變焦及12倍變焦。 影片規格方面，支援杜比視界的8K 30fps錄影、10-bit I-Log拍攝，為後期製作提供專業選擇。系統具備高達14檔的動態範圍，能完美保留亮部與暗部的細節，可拍攝3700萬像素的UltraPhotos 超高清相片及2億像素的Scenic Panorama全景相片。內建PureVideo模式大幅提升了低光環境下的拍攝表現，可在高達4K 60fps的規格下減少噪點並增強畫面亮度和細節，並由AI三晶片提供強大的影像運算與整體效能支援。

設計與防震效能 機身採用緊湊輕巧的設計，重量僅233g，白色為235g，首創2吋可拆卸式OLED觸控螢幕，支援高達20米的高清圖傳，方便進行遠端監看與控制。內建1550mAh電池，可提供長達4小時續航，並支援快速充電，約23分鐘即可充至80%電量。機身內置47GB儲存空間，並支援最高1TB的 microSD卡擴充。 其3軸機械防震系統結合電子防震技術，確保在動態移動中依然能拍出流暢畫面。內建的Deep Track 5.0技術可實現精準的主體追蹤，提供自動追蹤、主動變焦追蹤、多人追蹤及智能構圖等功能，確保主體始終處於畫面中心且對焦清晰。

Insta360 Luna Ultra重點規格一覽。