Samsung Galaxy S27 現身IMEI資料庫型號曝光 傳首度加入第四款新成員

日前在 GSM 協會的 IMEI 資料庫中，就首度出現了 Samsung 下一代旗艦手機 Galaxy S27 的蹤影。這次曝光不僅確認了新機的官方命名，同時也揭曉了其基本型號編碼，為市場帶來這款規格作首度曝光!

從資料庫顯示的紀錄來看，這次登記的具體型號為 SM-S952U，按照 Samsung 以往的命名慣例，後綴的字母「U」代表這是針對美國電信商市場的版本。雖然 Galaxy S27 進入研發階段並計劃在美上市完全在市場預料之中，但 IMEI 資料庫的登記往往是新機發布前最主要的半官方證據，這意味著隨後幾個月內，該機款將陸續通過全球各地的監管機構認證。