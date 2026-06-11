Samsung Galaxy S27 現身IMEI資料庫型號曝光 傳首度加入第四款新成員

日前在 GSM 協會的 IMEI 資料庫中，就首度出現了 Samsung 下一代旗艦手機 Galaxy S27 的蹤影。這次曝光不僅確認了新機的官方命名，同時也揭曉了其基本型號編碼，為市場帶來這款規格作首度曝光!
從資料庫顯示的紀錄來看，這次登記的具體型號為 SM-S952U，按照 Samsung 以往的命名慣例，後綴的字母「U」代表這是針對美國電信商市場的版本。雖然 Galaxy S27 進入研發階段並計劃在美上市完全在市場預料之中，但 IMEI 資料庫的登記往往是新機發布前最主要的半官方證據，這意味著隨後幾個月內，該機款將陸續通過全球各地的監管機構認證。
除了型號曝光外，現時市場上亦流傳了不少關於 Galaxy S27 的硬件規格傳聞。其中一項較受關注的改變，是新機的屏幕面板有可能改為採用中國京東方（BOE）生產的屏幕，而非過往慣用的 Samsung Display 自家面板。而在運算效能方面，Galaxy S27 預計會因應不同銷售地區而配備自家的 Exynos 2700 處理器，不過美國等特定市場預期仍會沿用 Snapdragon 的晶片方案。
Galaxy S27 料2027年1月發表
值得留意的是，這次 Galaxy S27 系列在產品線佈局上可能會迎來調整。消息指出， Samsung 計劃為該系列增添第四名新成員，以提供更豐富的定位選擇。按照現時的研發進度與以往的發布週期推算，全新 Galaxy S27 系列手機預計會在明年的 1 月份正式對外發表。
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