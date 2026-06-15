港大ADHD學童神經回饋訓練系統 模擬真實課堂干擾提升專注力

在香港，專注力不足及過度活躍症（ADHD）學童的學習需求日益受關注。部分ADHD學童在課堂學習上難以集中，而課堂中的各種干擾，例如同學交談或窗外操場的喧鬧聲等等，往往進一步削弱ADHD兒童的專注力，令學習變得更具挑戰。 為此， 香港大學心理學系副教授沈嘉敏博士及其團隊研發出結合功能性近紅外光譜（fNIRS）與虛擬實境（VR）技術的「ADHD學童神經回饋訓練系統」。系統模擬真實課堂環境並加入常見干擾因素，讓學童在貼近現實的情境中學習自我調節專注力。此項目於2026年第51屆日內瓦國際發明展榮獲銀獎，創新性與應用價值獲國際肯定。

模擬真實課室 情境 提升訓練轉移效果 常見的神經回饋訓練多以遊戲或實驗室電腦介面進行。遊戲化設計雖能提升學童動機，但較為抽象，難以將訓練成果有效應用至現實課堂。 港大團隊則設計出模擬本港主流課室的虛擬情境，讓學童在回答中、英文等學科問題時，面對多種常見干擾。他們需調節腦部活動狀態，並依據系統提供的即時視覺神經回饋信號，逐步學習維持專注。這套系統強調「內隱學習」，讓兒童在虛擬課堂中反覆嘗試不同策略，自主找出最適合自己的專注方法。當與專注技巧教學或執行功能訓練結合時，更能提供自我覺察與調節的環境，並透過客觀的神經回饋信號給予即時反饋，幫助他們將技巧知識轉化為實際應用，進一步提升專注力訓練的整體成效。

採用 fNIRS技術 精準監測腦部活動 傳統神經回饋訓練普遍使用腦電圖（EEG），雖具高時間解析度及便攜性，但容易受動作干擾而產生訊號雜訊，在ADHD兒童身上尤其明顯。 本訓練採用fNIRS技術，透過偵測腦部血流動力學變化，即時反映前額葉的活躍程度並轉化為視覺回饋。fNIRS對動作的耐受性較高，無需導電膠，僅需配戴輕便頭戴裝置即可測量，過程更簡便舒適，特別適合ADHD學童使用。這項技術優勢不僅提升數據穩定性，也為系統在實際場景中的應用奠定基礎。

強化自我調節能力 突破現有治療模式 現有ADHD專注力訓練方式包括執行功能訓練、電腦化認知訓練及精神刺激藥物治療，各有優點與限制。港大團隊研發的神經回饋訓練系統，則提供一個結合科技與認知訓練的平台，讓學童主動練習自我調節能力。



團隊中的教育心理學家及研究人員憑藉專業經驗，平衡系統設計：採用獎勵機制鼓勵參與，並根據學童表現與個人特點調整訓練內容，提升個人化程度，打造兼具動機與生活情境的訓練方案，突破傳統治療局限。



隨機對照研究證實成效 團隊最新實驗顯示，接受8至10週fNIRS-VR訓練的學童，在專注力測試及家長評估的日常生活功能方面均有顯著改善，效果在訓練結束後兩個月仍能維持，證明訓練具備持久性。結果反映，貼近真實情境的神經回饋訓練能有效提升學童在日常環境中的專注力與學習適應力。 應用門檻低，有助廣泛推廣 系統操作相對簡便，受過培訓的人員即可執行，無需臨床專業人員全程參與，學校及社福機構可按實際需要靈活引入。團隊期望未來與更多學校、教育及醫療機構合作，為家長、教師及專業人士提供多一項支援選擇。此外，相關技術亦具備延伸潛力，可望應用於其他需要專注力訓練的群體，例如自閉症譜系障礙（ASD）的學童，推動更廣泛的社會效益。