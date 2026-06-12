「2026 香港大學國際科創大賽」 廣邀全球科創團隊參賽　加速科研成果轉化落地

由香港大學中國商業學院（HKU ICB）及香港大學科創中心（HKU TEC）合辦的「2026 香港大學國際科創大賽」進入最後報名階段，將於2026年6月21日截止報名。 大賽以「讓創新不再困難、讓創業不再孤單」 為使命，連結「政、產、學、研」跨界平台，加速科研成果轉化為具影響力的實用方案。賽事設有「初創組」及「成長組」兩大賽道，並劃分北京、上海、成都、灣區及香港（包括海外）五大賽區，聚焦五大前沿科技領域，包括人工智能(AI)及數碼科技、新材料及製造、生物科技及醫療保健、新能源及綠色科技，以及金融科技。

賽事分為初選、初賽、培育及總決賽四個階段。各賽區出線隊伍將晉級總決賽，明年將齊集香港角逐最終殊榮。評審團由全球頂尖科技專家、知名投資人、重量級投資機構及產業領袖組成，評選出具最高潛力與社會影響力的前沿方案。入圍隊伍將獲超過六個月的深度培育，包括業界專家一對一指導，透過項目演示日與投資人對接，拓展人脈網絡，並為優秀參賽項目給予豐富資源及全面支持，助力項目落地與持續發展。