「2026 香港大學國際科創大賽」 廣邀全球科創團隊參賽　加速科研成果轉化落地

由香港大學中國商業學院（HKU ICB）及香港大學科創中心（HKU TEC）合辦的「2026 香港大學國際科創大賽」進入最後報名階段，將於2026年6月21日截止報名。
大賽以「讓創新不再困難、讓創業不再孤單」 為使命，連結「政、產、學、研」跨界平台，加速科研成果轉化為具影響力的實用方案。賽事設有「初創組」及「成長組」兩大賽道，並劃分北京、上海、成都、灣區及香港（包括海外）五大賽區，聚焦五大前沿科技領域，包括人工智能(AI)及數碼科技、新材料及製造、生物科技及醫療保健、新能源及綠色科技，以及金融科技。
賽事分為初選、初賽、培育及總決賽四個階段。各賽區出線隊伍將晉級總決賽，明年將齊集香港角逐最終殊榮。評審團由全球頂尖科技專家、知名投資人、重量級投資機構及產業領袖組成，評選出具最高潛力與社會影響力的前沿方案。入圍隊伍將獲超過六個月的深度培育，包括業界專家一對一指導，透過項目演示日與投資人對接，拓展人脈網絡，並為優秀參賽項目給予豐富資源及全面支持，助力項目落地與持續發展。
港大中國商業學院署理聯席院長馬陳杰博士表示：「港大作為全球頂尖學府，擁有卓越的科研實力與國際影響力，本屆大賽將成為全球創新力量對接內地產業的重要橋樑。我們期望透過跨界交流、初創培育及專業指導，培養跨學科人才，融入國家發展大局，深化兩地科創融合與發展。」
比賽詳情
截止日期：
2026年6月21日
報名連結：
官網：
本屆大賽獲多方機構鼎力支持，包括：香港特別行政區政府知識產權署、投資推廣署、香港數碼港管理有限公司、香港科技園、港大技術轉移處、港大青年科創學院、HKU iDendron、港大創業天使聯盟、港大創業引擎基金、上海普陀科委、臨港集團、 B4B大數據商業應用挑戰賽、前海深港青年夢工場、香港人工智能及數據實驗室、香港互聯網及電子商務發展協會、智慧城市聯盟、香港青年協會賽馬會社會創新中心、和富社會企業、香港青年協會、香港無綫科技商會及互聯網專業協會。