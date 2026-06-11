電動車｜平治全新純電動GLC 250開放預訂　新設計外觀＋650km續航車價幾多？

平治推出全新純電動GLC 250，GLC訂單數量超越品牌歷來任何電動車款，目前正於德國Bremen工廠全力生產，可見這款新車人氣程度。GLC將於今年稍後抵港，現已接受預訂。

內置85kWh鋰電池，續航力最高可達650km（WLTP），憑藉800V高壓架構及支援超快速充電技術，大幅縮短充電等待時間。最大馬力達354匹、最大扭力505Nm，0-100km/h加速為5.9s，最高時速為210km/h。

今代最大亮點有重新設計、並配備發光與動態效果的鍍鉻鬼面罩，更具科幻感，新車更將多項豪華配置列為標準設備，包括Burmester 3D環繞音響系統、更有氣勢的AMG Line動感車身設計及輪圈，加入了128公升的前行李箱容量。座椅可選配三段式加熱功能，以及智能AIRMATIC氣壓懸掛系統與4.5°後輪轉向。

選配巨型顯示屏

數碼體驗方面可選配無縫式MBUX Hyperscreen橫貫整個儀表板，以39.1吋一體化顯示屏呈現行車狀態、車廂操作等，系統由平治自家研發的MB.OS操作系統驅動，整合資訊娛樂、舒適設定、充電管理及駕駛輔助等功能。

安全與科技亦大幅升級，多種駕駛輔助系統全面整合於MB.DRIVE套裝之中，標準配備DISTRONIC主動車距輔助及泊車輔助系統，以及提供 360°度泊車鏡頭。全新純電動GLC 250現已接受訂購，意向價由$799000起。