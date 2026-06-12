全球最細即影即有相機Polaroid Go Generation 3 拍攝性能大升級

隨著Y2K熱潮盛放，以往曾經流行的潮物再度升溫，包括菲林及即影即有相機。元祖級品牌寶麗來推出全新Polaroid Go Generation 3，今代更突破全球最輕巧機身，回歸有溫度的真實Lo-Fi攝影感覺。

Polaroid Go Gen 3延續了標誌性的掌上設計，只有239g輕便易攜，外形更如玩具般的骰可愛，5款配色除了黑白，更有鮮明的綠、紫色及亞太區獨家天藍色。機身只有開關、閃光燈及快門按鍵，簡約操作可立即上手，真正做到即影Analog創作體驗。

全球最細效能升級

雖然機身細小，光學性能與閃光系統上迎來重大革新，全新升級光學鏡頭令影像銳利度與細節表現大幅提升，近距離自拍及多人合照層次更清晰自然。內置智能測光與強力閃光系統，重新設計的閃光燈，能有效精準控光並減少光暈，確保在室內或低光環境下，仍能拍出色彩自然、對比鮮明的即影即有照片。