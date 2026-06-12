全球最細即影即有相機Polaroid Go Generation 3 拍攝性能大升級

隨著Y2K熱潮盛放，以往曾經流行的潮物再度升溫，包括菲林及即影即有相機。元祖級品牌寶麗來推出全新Polaroid Go Generation 3，今代更突破全球最輕巧機身，回歸有溫度的真實Lo-Fi攝影感覺。
Polaroid Go Gen 3延續了標誌性的掌上設計，只有239g輕便易攜，外形更如玩具般的骰可愛，5款配色除了黑白，更有鮮明的綠、紫色及亞太區獨家天藍色。機身只有開關、閃光燈及快門按鍵，簡約操作可立即上手，真正做到即影Analog創作體驗。
全球最細效能升級
雖然機身細小，光學性能與閃光系統上迎來重大革新，全新升級光學鏡頭令影像銳利度與細節表現大幅提升，近距離自拍及多人合照層次更清晰自然。內置智能測光與強力閃光系統，重新設計的閃光燈，能有效精準控光並減少光暈，確保在室內或低光環境下，仍能拍出色彩自然、對比鮮明的即影即有照片。
機前設有一個自拍鏡，可長按定時自拍，更設有自拍倒數指示相當方便。支援「雙重曝光」模式，讓拍攝更有樂趣與創意。機側有USB-C插口，用行動電源即可隨時充電，Polaroid Go專用即影即有相紙有黑及白框可選，比一般相紙更迷你精緻。
限時試玩體驗
即日起至6月21日逢星期三至日前往西營盤藝文空間ztoryhome，場內有實機試玩，亦有由創作者攝影作品拼湊而成的巨型地圖打卡位。現場買機更可免費參與DIY專屬匙扣工作坊，製作個人化透明照片匙扣，將即影即有相片配上特別裝飾，打造獨一無二的隨身藝術品。Polaroid Go Generation 3即日起在官網及指定零售商發售，建議零售價$899。