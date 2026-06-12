Sudio B5骨傳導運動耳機開箱實測 $400有找平價之選

Sudio B5採用運動耳機常見的後掛式設計，明顯比上代更加纖細輕巧，新出粉紅色亦夠搶眼。機身採用可回收親膚材質，觸感細膩，更有實體鍵及新增指示燈。重量僅29g，戴上頭輕巧無感，夾著頭部亦不覺壓力，而且夾掛式設計確保在劇烈跑步或跳躍時，耳機仍能穩固貼合，不會輕易晃動。

瑞典品牌Sudio近年積極拓展運動音響市場，今次推出新款骨傳導耳機Sudio B5，繼承上代簡約操作及親民價格，更引入藍牙6.0連接技術及IPX7防水等級。對預算有限的跑手及運動愛好者來說，定價$399相當有競爭力！

升級搭載藍牙6.0，能提供更穩定的連接性及更低的延遲。耳機採用骨傳導震動器驅動，而非傳統的空氣傳導，跑步聽音樂同時，雙耳能完全開放，實時接收街道上的環境聲，進行戶外運動更加安全。

具備IPX7防水認證亦比上代提升，能抵禦汗水及大雨，運動完後可直接用清水沖洗。內置180mAh聚合物鋰電池，播放時間最長8.5小時，可待機超過150天，充電時間約90分鐘，以專用磁吸式充電線取代USB-C，防水性能更佳，但續航力比上代稍降，充電線亦須妥善保管。

音質表現通透

音質方面呈現空靈透明的風格，中高頻表現尚算清晰，適合處理人聲或Podcast內容，但低音表現較為薄弱，缺乏傳統入耳式耳機的震撼。音量比上代提高，高音量下骨傳導震動器會產生較明顯的震動感，亦會有少量漏音情況。