Galaxy Z Fold 8 及 Watch Ultra 2 規格曝光 料7月倫敦 Unpacked 登場

Samsung 即將於今年夏季舉行的 Unpacked 發布會，有傳聞指出這場盛事將於7月22日在英國倫敦舉行。距離發佈會尚有一個多月的時間，市場上已經開始流出相關產品的具體細節。近日，兩款備受用家關注的旗艦級產品 Galaxy Z Fold 8 以及全新高階智能手錶 Galaxy Watch Ultra 2，被發現已經雙雙通過了相關機構的認證程序，意味著這批新品的研發與測試已步入最後階段，準備好與公眾見面。

Galaxy Z Fold 8及Galaxy Watch Ultra 2雙雙取得認證

據最新曝光的資料顯示，代號為 SM-F971B 的全新摺疊屏幕手機 Galaxy Z Fold 8 已順利取得認證。雖然認證文件並未全面披露所有硬件細節，但結合近期的市場傳聞，這款新機將會在手感與視覺體驗上作出平衡。機身內部預計會搭載一塊 7.6 吋的主屏幕，並採用 4:3 的顯示比例，提供更貼近傳統書本的廣闊閱讀視野。而在攝影配置方面，Galaxy Z Fold 8 有望配備 5000 萬像素的主鏡頭以及同為 5000 萬像素的超廣角鏡頭，滿足日常以至高要求的拍攝需求。值得留意的是，在機身重量預計控制在 200g 左右的輕巧設計下，Samsung依然為其內置了 4800 mAh 容量的電池，並支援 45W 有線快速充電技術，為用家提供更穩定的續航表現。