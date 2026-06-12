Galaxy Z Fold 8 及 Watch Ultra 2 規格曝光 料7月倫敦 Unpacked 登場

Samsung 即將於今年夏季舉行的 Unpacked 發布會，有傳聞指出這場盛事將於7月22日在英國倫敦舉行。距離發佈會尚有一個多月的時間，市場上已經開始流出相關產品的具體細節。近日，兩款備受用家關注的旗艦級產品 Galaxy Z Fold 8 以及全新高階智能手錶 Galaxy Watch Ultra 2，被發現已經雙雙通過了相關機構的認證程序，意味著這批新品的研發與測試已步入最後階段，準備好與公眾見面。
Galaxy Z Fold 8及Galaxy Watch Ultra 2雙雙取得認證
據最新曝光的資料顯示，代號為 SM-F971B 的全新摺疊屏幕手機 Galaxy Z Fold 8 已順利取得認證。雖然認證文件並未全面披露所有硬件細節，但結合近期的市場傳聞，這款新機將會在手感與視覺體驗上作出平衡。機身內部預計會搭載一塊 7.6 吋的主屏幕，並採用 4:3 的顯示比例，提供更貼近傳統書本的廣闊閱讀視野。而在攝影配置方面，Galaxy Z Fold 8 有望配備 5000 萬像素的主鏡頭以及同為 5000 萬像素的超廣角鏡頭，滿足日常以至高要求的拍攝需求。值得留意的是，在機身重量預計控制在 200g 左右的輕巧設計下，Samsung依然為其內置了 4800 mAh 容量的電池，並支援 45W 有線快速充電技術，為用家提供更穩定的續航表現。
除了摺疊手機之外，另一款同步獲得 BIS 認證的焦點產品為 Galaxy Watch Ultra 2，其產品型號為 SM-L715F。這款針對戶外及高階市場的智能穿戴裝置在硬件規格上同樣有顯著提升。市場消息指出，新一代手錶將會內置高達 800 mAh 的大容量電池，進一步延長日常使用及運動追蹤的運作時間。而在核心硬件方面，該手錶預料會採用 Qualcomm 全新推出的 Snapdragon Wear Elite 處理器晶片，並支援 5G 流動網絡連接功能，確保手錶在不依賴手機獨立運作時，仍能提供流暢及快速的數據傳輸體驗。隨著七月份倫敦 Unpacked 發布會的臨近，相信未來數週將會有更多關於這兩款 Samsung旗艦新品的詳細資訊釋出。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載