MacBook Ultra 傳增設OLED 觸控螢幕 價錢或將相應調整（網上效果圖）

MacBook 加入觸控螢幕功能說法已流傳多年，不過相關傳言似乎將在未來日子落實。最新消息透露 Apple 或已落實推出具觸控屏筆電產品，並可能以 MacBook Ultra 命名。

命名未有最終定案

據數碼博主「剎那數碼」透露，蘋果似乎已落實將為未來版本 MacBook 加入觸控屏功能。有外媒推斷其或為全新定名的 MacBook Ultra 系列。