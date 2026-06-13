MacBook Ultra 傳增設OLED 觸控螢幕 價錢或將相應調整

MacBook 加入觸控螢幕功能說法已流傳多年，不過相關傳言似乎將在未來日子落實。最新消息透露 Apple 或已落實推出具觸控屏筆電產品，並可能以 MacBook Ultra 命名。
命名未有最終定案
據數碼博主「剎那數碼」透露，蘋果似乎已落實將為未來版本 MacBook 加入觸控屏功能。有外媒推斷其或為全新定名的 MacBook Ultra 系列。
作為參考 WWDC26 發表的 macOS 27 Golden Gate 系統，在以 iPad 作次屏幕的 Sidecar 功能破天荒加入觸控輸入外，又為 Safari 等工具增設觸控功能。
Mobile Magazine 短評：在系統層面已確認 MacBook 可經觸控螢幕操作，讓 MacBook Ultra 說法更有說服力，但考慮其可能配 OLED 螢幕，定價或將更高。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載
ICYMI: You can now use touch controls on your Mac display with Sidecar on iPad! 👀 pic.twitter.com/KOErLtoZCA— BLCNYY (@BLCNYY) June 9, 2026