OPPO 闊摺機最快2027年首季現身 尺寸似iPhone Ultra

自 HUAWEI Pura X Max 後，可預期市場會有多款闊摺屏陸續推出，如盛傳 7 月發佈的 Galaxy Z Fold 8、及 9 月面世的 iPhone Ultra 等作；OPPO 新近亦有說法指，會於 2027年首季發表其闊摺屏首作。

爆料達人「數碼閒聊站」透露，OPPO 闊摺屏手機將採用 S8E Gen6 晶片，配約 7.6 吋主屏及 5.5 吋副屏，體積大小類似 iPhone UItra 果系闊摺屏。

已落實開案的 OPPO 闊摺屏產品，主屏會加入首配於 Find N6、備受好評無痕鉸鏈技術的升級版本，主屏採三星顯示面板、外屏用京東方產品。