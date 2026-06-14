熱門搜尋:
2026世界盃 猴痘 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
科技
出版：2026-Jun-14 07:00
更新：2026-Jun-14 07:00

OPPO 闊摺機最快2027年首季現身 尺寸似iPhone Ultra

分享：
OPPO 闊摺機最快2027年首季現身 尺寸似iPhone Ultra

OPPO 闊摺機最快2027年首季現身 尺寸似iPhone Ultra

adblk4

自 HUAWEI Pura X Max 後，可預期市場會有多款闊摺屏陸續推出，如盛傳 7 月發佈的 Galaxy Z Fold 8、及 9 月面世的 iPhone Ultra 等作；OPPO 新近亦有說法指，會於 2027年首季發表其闊摺屏首作。

爆料達人「數碼閒聊站」透露，OPPO 闊摺屏手機將採用 S8E Gen6 晶片，配約 7.6 吋主屏及 5.5 吋副屏，體積大小類似 iPhone UItra 果系闊摺屏。

已落實開案的 OPPO 闊摺屏產品，主屏會加入首配於 Find N6、備受好評無痕鉸鏈技術的升級版本，主屏採三星顯示面板、外屏用京東方產品。

ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜企業資訊（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜醫療資料（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜帳號與密碼（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜個人資訊（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜金融帳戶（am730製圖）

傳設6000電池及滿級防水機身

爆料人另文提到，OPPO 闊摺屏將走萬元價位旗艦路線，具簡約 DECO 外觀、200MP 主鏡、6,000mAh 電池支援無線充，具機側指紋及滿級防水機身。

發佈日期方面，OPPO 闊摺屏初步定於 2027 年首季推出，考慮到品牌 Find N6 在今年同期面世，該作或可能以 Find N 系列後繼作面世。

Mobile Magazine 短評：與三星 Galaxy Z Fold 8 不同，同為闊摺屏 OPPO 似乎視其為旗艦機型，如 Find N7（暫稱）仍保留，闊摺屏新品定位或高於後者。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務