OPPO 闊摺機最快2027年首季現身 尺寸似iPhone Ultra

自 HUAWEI Pura X Max 後，可預期市場會有多款闊摺屏陸續推出，如盛傳 7 月發佈的 Galaxy Z Fold 8、及 9 月面世的 iPhone Ultra 等作；OPPO 新近亦有說法指，會於 2027年首季發表其闊摺屏首作。
爆料達人「數碼閒聊站」透露，OPPO 闊摺屏手機將採用 S8E Gen6 晶片，配約 7.6 吋主屏及 5.5 吋副屏，體積大小類似 iPhone UItra 果系闊摺屏。
已落實開案的 OPPO 闊摺屏產品，主屏會加入首配於 Find N6、備受好評無痕鉸鏈技術的升級版本，主屏採三星顯示面板、外屏用京東方產品。
傳設6000電池及滿級防水機身
爆料人另文提到，OPPO 闊摺屏將走萬元價位旗艦路線，具簡約 DECO 外觀、200MP 主鏡、6,000mAh 電池支援無線充，具機側指紋及滿級防水機身。
發佈日期方面，OPPO 闊摺屏初步定於 2027 年首季推出，考慮到品牌 Find N6 在今年同期面世，該作或可能以 Find N 系列後繼作面世。
Mobile Magazine 短評：與三星 Galaxy Z Fold 8 不同，同為闊摺屏 OPPO 似乎視其為旗艦機型，如 Find N7（暫稱）仍保留，闊摺屏新品定位或高於後者。
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