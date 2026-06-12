HONOR Magic V6快閃展出實機任試　曹星如拳擊猛轟都唔爆？

HONOR邀請香港3位體育健將陳肇麒、張小倫及曹星如到場挑戰Magic V6強韌度。

HONOR Magic V6港版即將在6月16日發布，官方率先舉行活動預熱，首次於沙田新城市廣場展出實機任試，更特別有「HONOR Magic V6人機交鋒競技賽」，可以親身上場試試這部機的極限強韌耐用性能，免費任玩更有機會贏取Magic V6手機！

期間限定快閃活動

HONOR將由即日起至6月14日，一連3天於沙田新城市廣場舉辦「HONOR Magic V6人機交鋒競技賽」快閃推廣活動。首日更請來香港體壇傳奇名將 「神奇小子」曹星如、「陳七」陳肇麒及「劍擊大師兄」張小倫親臨現場試機。3位頂尖運動員即場親身試玩3大競技關卡，與Magic V6的強韌機身展開一場精彩絕倫的「人機正面交鋒」。

拳王曹星向綁著手機的打拳機擊出重拳，多次重拳仍然絲毫無損；張小倫更挑戰垂吊耐力極限，綁著手機做懸掛及引體上升，手機仍然沒有爆裂；前鋒陳肇麒向手機屏幕抽射足球，顯示到頂級抗刮、耐磨與防撞實力。活動免費開放給公眾參與，不妨親身試玩挑戰，上傳相片參加遊戲，即有機會贏取Magic V6一部！